Tumba de “El Mencho” se llenó de arreglos florales con motivo de su cumpleaños

Decenas de arreglos florales fueron colocados este 17 de julio en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el cementerio privado Recinto de la Paz, en Zapopan, Jalisco, con motivo de la fecha en la que habría cumplido 60 años, de acuerdo con diversos medios mexicanos.

Según el semanario Proceso, desde antes del mediodía comenzaron a llegar coronas y arreglos florales de gran tamaño al mausoleo donde descansan los restos del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Algunos de los arreglos tenían figuras alusivas a su afición por las peleas de gallos y otros incluían mensajes de felicitación y recuerdo.

Entre las ofrendas destacan cuatro estructuras monumentales: tres con forma de gallo y una de caballo, además de coronas elaboradas con rosas rojas y arreglos de flores blancas.

Así luce este 17 de julio el lugar donde descansa Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fecha en la que hoy habría cumplido 60 años.



En vida, era conocido por celebrar su cumpleaños con grandes fiestas amenizadas por diversos grupos musicales. Este año, la conmemoración fue? pic.twitter.com/4ifNdgMdM8 — Equis 727 (@equis727) July 17, 2026

Durante la tarde llegó también un músico, quien informó que ofrecería una presentación en el cementerio, aunque no precisó para qué familia.

Los medios también reportaron un reforzamiento de la vigilancia en las inmediaciones del panteón.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal realizaron recorridos preventivos para mantener el orden durante la llegada de visitantes y descartar incidentes de seguridad.

De acuerdo con ZETA Tijuana, el sitio ha permanecido bajo vigilancia desde el sepelio de Oseguera Cervantes y en meses recientes se habían reportado denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas en las inmediaciones del cementerio, aunque las autoridades locales señalaron que no se confirmaron actividades delictivas.

Oseguera Cervantes, quien murió en febrero de 2026 durante un operativo de detención realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, habría cumplido 60 años el 17 de julio de 2026.

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