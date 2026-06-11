“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, aceptó declararse culpable de narcotráfico en EE.UU.

Antonio Oseguera Cervantes, identificado como hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acordó declararse culpable ante una corte federal de Estados Unidos como parte de un acuerdo con la fiscalía estadounidense.

De acuerdo con documentos judiciales compartidos por el periodista Keegan Hamilton en redes sociales, Oseguera Cervantes, conocido también como “Tony Montana”, comparecerá ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, donde formalizará su declaración de culpabilidad por cargos relacionados con actividades de narcotráfico.

El acuerdo evita que el caso llegue a juicio y abre la puerta a una eventual reducción de sentencia, dependiendo de los términos de cooperación y de la valoración que haga el juez federal encargado del proceso.

New court filing this morning shows El Mencho's brother, Antonio Oseguera Cervantes aka "Tony Montana," has agreed to plead guilty to federal charges in the case against him in Washington, DC? pic.twitter.com/d0p1e4Koa3 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) June 11, 2026

Las autoridades estadounidenses señalan a Antonio Oseguera como una pieza clave dentro de la estructura del CJNG, organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y considerada una de las más poderosas de México.

“Tony Montana” fue detenido en México en diciembre de 2022 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como por participar en operaciones vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La audiencia para formalizar el acuerdo de culpabilidad está programada ante una corte federal de Washington.

Con este movimiento legal, la fiscalía evita un proceso judicial prolongado y fortalece su estrategia contra integrantes de alto nivel del CJNG.

El caso se suma a otros acuerdos de culpabilidad alcanzados por líderes y operadores del narcotráfico mexicano en cortes estadounidenses, una práctica que ha permitido a las autoridades obtener información sobre las estructuras criminales y sus redes financieras.

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