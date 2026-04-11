“Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, planea declararse culpable de narcotráfico en EE.UU.

Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano del fallecido Nemesio Oseguera, quien fuera líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), manifestó formalmente su intención de declararse culpable por cargos de narcotráfico ante una corte federal en Washington.

La audiencia en la que se haría efectiva esta declaración está prevista para mediados de junio, siempre que el tribunal conceda la prórroga solicitada de manera conjunta por la fiscalía y la defensa.

El acuerdo en negociación busca evitar que Oseguera enfrente un juicio oral y, sobre todo, eludir una sentencia condenatoria que podría derivar en cadena perpetua. Los cargos que pesan en su contra incluyen conspiración para la fabricación y distribución de cocaína y otras drogas químicas con destino a Estados Unidos, además del uso ilícito de armas de fuego.

En el documento presentado al juez, ambas partes argumentaron que requieren al menos sesenta días adicionales para finalizar los términos del pacto y la documentación vinculada al procedimiento abreviado.

El procesado, considerado por el Departamento de Justicia estadounidense como un objetivo prioritario de alto perfil criminal, fungió como principal operador financiero y logístico del CJNG.

Tony Montana fue detenido en México en 2022 y expulsado hacia territorio estadounidense en 2023, formando parte del primer grupo de narcotraficantes de alto rango entregados durante la actual administración. En ese mismo vuelo viajaron figuras como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales.

Según el sitio Expansión Política, las pláticas entre los fiscales encargados del caso y los representantes legales de Oseguera comenzaron a finales del año pasado. La moción judicial solicita posponer la audiencia de estatus programada originalmente para abril, trasladándola a junio o a la fecha más próxima disponible en la agenda del tribunal.

El caso de Antonio Oseguera Cervantes se inscribe en la ofensiva sostenida de las autoridades estadounidenses contra los altos mandos de las organizaciones criminales mexicanas.

La expectativa dentro de la corte federal de Washington apunta a que la audiencia de junio servirá únicamente para formalizar los términos de la declaración de culpabilidad y dar paso a la sentencia correspondiente, salvo que surja algún impedimento de agenda en el calendario judicial.

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