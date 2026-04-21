Michelle Salas comparte foto inédita junto a Luis Miguel

La modelo mexicana Michelle Salas reapareció en redes sociales con una imagen que vuelve a colocar en el ojo público su relación de padre e hija con Luis Miguel. ¿El motivo? Una conmovedora dedicatoria con la que celebró el cumpleaños número 56 del famoso y con la que dio una mirada a su dinámica familiar.

Fue por medio de su perfil oficial que la joven hizo mención de la importancia detrás del 19 de abril. Para ello colocó un breve, pero tierno mensaje en compañía de una postal inédita junto al intérprete de “La Bikina”.

“¡Te amo, papu! Happiest birthday (el cumpleaños más feliz). Que sean muchos años más celebrando tu vida”, escribió la hija mayor de Luis Miguel para acompañar la imagen que no tardó en generar un debate en redes sociales.

El retrato en cuestión corresponde a una enternecedora interacción entre el denominado ‘Sol de México’ y Michelle Salas en el día de su boda. En dicha captura se aprecia a la joven vestida de novia, sonriente y a mitad de la pista de baile mientras se funde en un abrazo con su padre.

Pese a que su rostro no puede apreciarse ante el lente de la cámara, la sonrisa de oreja a oreja de la modelo deja entrever que se trató de un momento muy especial dentro de su relación padre e hija durante la ceremonia llevada a cabo en octubre de 2023 en la Toscana italiana.

Con esta mención en Instagram, Michelle Salas confirma que su contacto con Luis Miguel permanece intacto a pesar de las especulaciones. Recordemos que la última vez que la integrante de la dinastía Pinal se dejó ver en redes sociales junto al cantante fue en abril de 2024.

Por su parte, la revista ¡Hola! reportó que el artista celebró su cumpleaños número 56 en compañía de su pareja, Paloma Cuevas, con una salida especial en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. La publicación detalló que velada inició alrededor de las 22:00 horas y se extendió hasta las 2:00 de la madrugada, en un ambiente relajado y en compañía de sus amigos Borja Thyssen y Blanca Cuesta.

Para evitar llamar la atención, la estrategia de las parejas fue llegar y retirarse del lugar por separado, confirmando el deseo del cantante Luis Miguel de mantenerse alejado del ojo público.

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