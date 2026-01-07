Estatal petrolera venezolana confirma negociaciones con EE.UU. para la venta de crudo

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que sostiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de “volúmenes de petróleo”, en un giro relevante dentro de la relación energética entre ambos países tras años de severas restricciones.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la empresa aseguró que las conversaciones se desarrollan “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y que se trata de una transacción “estrictamente comercial”, sustentada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo.

Según PDVSA, estos contactos forman parte de su estrategia para “seguir construyendo alianzas” que impulsen el desarrollo nacional y contribuyan a la estabilidad energética global, en un momento en el que el mercado petrolero enfrenta tensiones geopolíticas y reconfiguraciones en los flujos de suministro.

Presión de Estados Unidos y control de las ventas

El anuncio se produce en medio de una ofensiva política y económica de Estados Unidos sobre el sector energético venezolano. El presidente Donald Trump aseguró esta semana que Caracas está dispuesta a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, los cuales serían vendidos en el mercado estadounidense bajo control directo de Washington.

Trump afirmó que los ingresos derivados de esas ventas estarán supervisados por su Gobierno para garantizar que se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”. La Casa Blanca precisó posteriormente que el crudo incluido en el acuerdo corresponde a petróleo sancionado y almacenado tanto en tanques como a bordo de buques, cuya liberación habría sido autorizada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que el pacto se enmarca en el bloqueo financiero impuesto durante años a PDVSA y busca canalizar esos recursos bajo nuevos mecanismos de control.

Un esquema gestionado desde Washington

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reforzó esa línea al señalar que su Gobierno gestionará directamente la salida del crudo venezolano al mercado internacional y que los fondos obtenidos serán depositados en cuentas controladas por Washington.

“Vamos a poner en el mercado el petróleo que salga de Venezuela, primero el que está atascado, y luego de forma indefinida”, afirmó Wright, quien subrayó que ese control es visto como una herramienta para impulsar cambios políticos y económicos en el país caribeño.

Las negociaciones confirmadas por PDVSA se desarrollan, en un escenario marcado por la captura de Nicolás Maduro, el liderazgo interino de Delcy Rodríguez y una transición aún bajo fuerte supervisión estadounidense, con el petróleo como eje central del nuevo equilibrio de poder.

