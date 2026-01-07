Senado alista votación que busca bloquear a Trump nuevas acciones militares en Venezuela

El Senado anunció la votación sobre una resolución que bloquea nuevas acciones militares contra Venezuela, lo que establece la primera prueba del respaldo del Congreso a la intervención del presidente Donald Trump en la nación sudamericana.

La resolución, comandada por los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia) y Rand Paul (republicano por Kentucky), el líder de la minoría del Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), y el senador estadounidense Adam Schiff (demócrata por California) anunciaron que el Senado votará mañana a las 11:00 a. m. sobre su Resolución de Poderes de Guerra, que busca bloquear el uso de las Fuerzas Armadas de EE. UU. para participar en hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que el Congreso lo autorice.

La resolución, que invoca la autoridad del Congreso bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, requeriría una mayoría de votos para ser aprobada por el Senado, controlado por los republicanos. Incluso si lo hace, es poco probable que sea aprobada por la Cámara de Representantes o que vincule de otra manera al presidente.

My colleagues and I are on the Senate floor urging others to vote for my bipartisan War Powers Resolution to block Trump’s unauthorized war in Venezuela. https://t.co/N15EkTNB9r — Senator Tim Kaine (@SenTimKaine) January 7, 2026

Pese a ello, Kaine, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado y miembro de mayor rango del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, dijo que, “En lugar de responder a las preocupaciones de los estadounidenses sobre la crisis de asequibilidad, el presidente Trump inició una guerra con Venezuela que es profundamente irrespetuosa con las tropas estadounidenses, profundamente impopular, sospechosamente secreta y probablemente corrupta. ¿Cómo es eso de ‘Estados Unidos Primero’?”.

“La guerra de Trump también es claramente ilegal porque esta acción militar se ordenó sin la autorización del Congreso que exige la Constitución. A mis colegas del Senado: ya basta. Los enviaron aquí para tener valentía y defender a sus electores. Eso significa que no hay guerra sin debate y votación en el Congreso”, insistió.

Kaine confesó que tiene esperanzas de que más republicanos respalden la nueva resolución, pues sólo faltarían cuatro deserciones republicanas para que se aprobara en el Senado si votaran todos los senadores y si todos los demócratas votaran a favor de bloquear la acción militar.

“Our founder's intent is not a close call open to equivocation. Pundits argue that presidents have been ignoring this restriction for many decades. That is not an argument but more of an excuse. The Constitution is clear—only Congress can declare war.”



Check out the full floor… pic.twitter.com/hdWpsui8ZY — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) January 7, 2026

Por su parte, Rand Paul insistió que “Los líderes actuales del Congreso se retuercen y quieren trasladar la responsabilidad de iniciar la guerra al presidente”.

En tanto, el líder de los demócratas, Schumer, acusó que durante meses, la administración Trump ha eludido la rendición de cuentas y ha ofuscado sus intenciones y planes en el Caribe y Venezuela.

“Donald Trump parece conformarse con arrastrar a nuestro país y a las familias estadounidenses a una guerra interminable sin plan, sin transparencia y sin más que ilusiones. Pero el Congreso puede detener esto. El siguiente paso es claro: mañana, demócratas y republicanos deben unirse para invocar la Ley de Poderes de Guerra”, insistió.

Kaine, Paul y Schiff presentaron previamente una resolución bipartidista para prevenir el uso de la fuerza militar dentro o contra Venezuela, pero fracasó por poco al no recibir suficientes votos republicanos para su aprobación.

