Ataque de EE.UU. en Venezuela deja “hasta ahora” 100 muertos, denuncia Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y número dos del chavismo, afirmó que el ataque militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado “hasta ahora” al menos 100 muertos y un número similar de heridos.

“Hasta ahora, hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos y otra cantidad parecida de heridos”, dijo Cabello durante su programa “Con el mazo dando“, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Terrible ataque”, denuncia Diosdado Cabello

Cabello calificó la incursión como un “terrible ataque” y aseguró que entre los muertos hay civiles y mujeres que nada tenían que ver con el conflicto, alcanzados por las “poderosísimas bombas lanzadas” contra Venezuela.

El funcionario también informó que Maduro sufrió una herida en la pierna y Cilia Flores resultó herida en la cabeza y el cuerpo durante la operación, aunque ambos se encuentran recuperándose. Según Cabello, estas lesiones son prueba de la violencia del ataque estadounidense.

En su programa, el ministro rindió homenaje al pueblo venezolano, al que calificó de “noble y valiente”, y a quienes llamó “mártires y héroes caídos”, incluyendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), policías y militares cubanos presentes en el país.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmo que al menos 100 personas han muerto en Venezuela como consecuencia del ataque de Estados Unidos. pic.twitter.com/4uuEJJIfO8 — teleSUR TV (@teleSURtv) January 8, 2026

El martes, la FANB realizó un funeral en Caracas por 24 soldados muertos en distintos puntos de la capital y de estados cercanos durante los ataques.

Por su parte, el Gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 de sus militares destinados en Venezuela, que fallecieron en lo que describieron como “acciones combativas” durante la operación ordenada por el gobierno de Donald Trump.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció la designación de tres funcionarios del Ministerio Público para investigar las decenas de muertes de civiles y militares, cuya cifra todavía se está contabilizando.

Siete días de luto en Venezuela

Además, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó siete días de luto por los militares fallecidos y elogió la actuación de las fuerzas de seguridad y del pueblo venezolano durante la incursión.

El ataque ha generado tensiones entre Caracas y Washington y ha despertado preocupación internacional por el saldo de víctimas y el uso de la fuerza, mientras se continúa con la investigación oficial de los hechos.

Cabello aseguró que el objetivo del programa de Estados Unidos era capturar a Maduro y a Flores, pero que la operación tuvo un alto costo humano que afectó a personas que “nada tenían que ver” con el conflicto.

Sigue leyendo: