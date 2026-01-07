EE.UU. ofrece millonaria recompensa por Diosdado Cabello, lo pone al nivel de Bin Laden

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, el gobierno de Estados Unidos ha actualizado su lista de recompensas por personas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, como la del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, es ahora uno de los principales objetivos de la Administración de Control de Drogas (DEA), con una recompensa de hasta $25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Esta cifra coloca a Cabello junto al terrorista indio Dawood Ibrahim, quien también enfrenta una recompensa de la misma magnitud, igual a la que en su momento fue ofrecida por Osama bin Laden.

Cabello, que hasta enero de 2025 tenía una recompensa de $10 millones de dólares, ahora se enfrenta a acusaciones de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estos cargos se derivan de su presunta participación en el narcotráfico internacional, en el que estaría involucrado con grupos armados y organizaciones del crimen organizado.

El aumento de la recompensa para Cabello llega en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y el régimen venezolano. La captura de Maduro, quien había sido objeto de una recompensa de $50 millones de dólares, y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico, es vista como un golpe significativo al liderazgo venezolano.

Recompensas también para Padrino y otros narcos

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, también está en la mira de las autoridades estadounidenses, que ofrecen $15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Padrino es buscado por su presunta participación en una conspiración para distribuir cocaína a bordo de un avión matriculado en Estados Unidos. Esta recompensa lo pone a la par de otros narcotraficantes de alto perfil, como Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contra quien también se ofrecen $15 millones de dólares.

La captura de Maduro, y el incremento de las recompensas por otros miembros clave del régimen venezolano, refleja el esfuerzo de Estados Unidos para debilitar las redes de narcotráfico que operan en América Latina y afectar los intereses estratégicos de países considerados enemigos del gobierno estadounidense.

Dawood Ibrahim y la lucha contra el terrorismo

El terrorista indio Dawood Ibrahim, señalado como el cerebro de los atentados de Bombay de 1993, también sigue siendo un objetivo prioritario de Washington. Aunque su paradero sigue siendo incierto, con informes que lo ubican en Pakistán, la recompensa de $25 millones de dólares por su captura permanece activa, al igual que el interés estadounidense en desarticular sus redes terroristas.

El Departamento de Estado también ha ofrecido $10 millones de dólares por información que conduzca a la captura del actual líder de Al-Qaeda, Saif al Adel, quien, según informes de inteligencia, sigue operando en zonas inestables del Medio Oriente.

Operaciones de inteligencia

La última vez que Estados Unidos ofreció una recompensa de $50 millones de dólares fue en 2011 por la captura de Osama bin Laden, aunque esa suma nunca fue entregada, ya que su muerte fue resultado de una operación de inteligencia. El caso de Cabello y otros implicados en narcotráfico refleja un enfoque renovado por parte de Washington para desmantelar las redes criminales internacionales.

El gobierno de Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para reducir el impacto del narcotráfico en la región, al mismo tiempo que incrementa la presión sobre los regímenes considerados como patrocinadores de actividades ilícitas.

Sigue leyendo: