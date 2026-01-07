Usuario de Polymarket ganó más de $400,000 al predecir la captura de Nicolás Maduro

Recientemente, se conoció que un usuario de la plataforma descentralizada de mercados de predicción, Polymarket ganó $436,000 dólares tras predecir la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero del 2026, lo que generó preguntas sobre su apuesta, y si tendría alguna información sobre el operativo militar.

Polymarket es una conocida plataforma de predicción donde sus usuarios pueden apostar en criptomonedas sobre los futuros eventos que podría acontecer en el mundo real. Si bien, hasta los momentos, se desconoce la identidad del usuario que realizó la apuesta, sí se sabe que, el monto apostado equivale a unos $32,000 dólares, la cual se hizo un poco antes de que el presidente Donald Trump anunciara la captura del exlíder venezolano.

Esto ha generado controversias sobre la apuesta y la integridad de este tipo de aplicaciones, ya que, se presume que el apostador tenía información privilegiada. Aunque Trump habría anunciado a principios de diciembre que los días de Maduro “estaban contados”, nadie sabía cuáles eran los planes de la operación militar ni el día exacto en el que se llevaría a cabo la detención.

Al respecto, Dennis Kelleher, cofundador y director ejecutivo de Better Markets, un grupo de defensa independiente centrado en la reforma financiera, comentó que “esto sugiere claramente que el apostador sí tuvo acceso a información privilegiada. Esta apuesta en particular tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada. Ocurrió muy tarde, justo antes del evento al que apostaban; se trataba de una cantidad de dinero relativamente grande; y se produjo en un mercado poco regulado y sin transparencia”, dijo.

Las apuestas que aún se puede ver en la plataforma de Polymarket detallan además que el usuario tenía un número de 13 apuestas, las cuales fueron hechas entre el 27 de diciembre y 3 de enero relacionadas con Estados Unidos y Venezuela.

Según Stephen Piepgrass, abogado especializado en regulación de Troutman Pepper Locke y especialista en operaciones con futuros, “se trataba de una nueva cuenta que apostaba únicamente a cuestiones relacionadas con la posible destitución del presidente venezolano; hay muchas señales reveladoras que hacen que parezca que se trata de tráfico de información privilegiada”, dijo a CBS.

Cada vez son más común este tipo de aplicaciones donde los usuarios apuestan sobre cualquier tipo de tema del mundo; sin embargo, muchos de estos mercados de predicciones están desregulados.

“Este tipo de mercados de apuestas están prácticamente desregulados. Se supone que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) debe regular, pero no tiene el dinero, el personal ni la experiencia para hacerlo. No se trata de una regulación superficial, sino de una regulación sin intervención”, comentó Dennis Kelleher.

