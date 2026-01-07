Expertos aseguran que las empresas de EE.UU. no se apresuran a reingresar a la industria petrolera venezolana debido a su inestabilidad

Este sábado 3 de enero del 2026, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores para ser presentados ante una Corte en Nueva York por varios delitos, entre ellos, narcotráfico. El mandatario estadounidense Donald Trump se pronunció indicando que el Ejecutivo tiene la intención de restaurar la infraestructura petrolera en el país latinoamericano con la inversión de miles de millones de dólares.

“Las compañías petroleras estadounidenses muy grandes entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura gravemente dañada y comenzarán a ganar dinero para el país”, expresó Trump.

Aunque la intención y declaraciones del mandatario estadounidense han llamado la atención de los inversionistas y del mundo en general, expertos en economía, energía y recursos naturales comentaron que muchas compañías americanas no se apresurarán a reingresar a la industria petrolera venezolana, ya que señalan que actualmente se encuentra muy inestable.

Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, y aunque parece ser una gran garantía, para Ed Hirs, investigador de energía de la Universidad de Houston, no es precisamente eso un riesgo, sino que el factor más predominante es el tiempo.

El especialista señala que reconstruir la industria petrolera venezolana llevará muchos años, además de grandes cantidades de dinero. “Esto no va a cambiar el precio de la gasolina ni del diésel pronto. No va a provocar más perforaciones en el oeste de Texas, ni menos. Esto es más bien una cuestión de la población venezolana, del gobierno venezolano y de un cambio de régimen para que la nación vuelva a la normalidad”, comentó Hirs.

La inversión en un entorno seguro

Por su parte, David Goldman, presidente de Goldwyn Global Strategies y del Atlantic Council, señaló que “las empresas necesitarán un entorno físico estable, algo muy incierto en este momento en Venezuela”, dijo en entrevista a CBS.

El plan de Trump, como el mismo indicó, es que, “las compañías petroleras pagarán la reconstrucción directamente y se les reembolsará por lo que están haciendo, pero eso se pagará, y vamos a lograr que el petróleo fluya como debe ser”.

No obstante, los analistas comentan que es precisamente eso la tarea más difícil: persuadir a las empresas energéticas estadounidenses para regresar a Venezuela en medio de una agitación política. Por lo que, la propuesta de Trump es un gran desafío multimillonario. “Eso tomará años”, expresó Hirs.

En este sentido, Goldwyn mencionó que, “las empresas estadounidenses podrían trabajar felizmente con la compañía petrolera nacional, pero prefieren controlar sus propias operaciones, por lo que una participación mayoritaria sería preferible”.

Actualmente, la única compañía petrolera que opera en Venezuela es Chevron, ya que desde el 2007, durante el mandato del expresidente Hugo Chávez, Exxon Mobil y ConocoPhillips no tienen presencia en ese país, tras ser expulsadas con la intención del mandatario de nacionalizar sus activos.

Bill Turenne, portavoz de Chevron, ha declarado que por ahora sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos. “Seguimos operando en total cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes”, dijo a Associated Press.

Mientras que, Dennis Nuss, portavoz de ConocoPhillips, comentó recientemente que ha estado monitoreando los acontecimientos en Venezuela y sus implicaciones en el suministro y estabilidad energética mundial, “sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones”, expresó.

Según analistas de JP Morgan Markets, de llevar a cabo el plan de Trump, es necesario que cualquier inversión en Venezuela se establezca bajo nuevos acuerdos con la estatal PDVSA.

Al respecto, analistas de energía de S&P Global destacaron en un informe que precisamente las condiciones de inversión, incluida la confianza en que perdurarán, y el entorno de los precios del petróleo, deben ser propicios para dichas inversiones.

Sigue leyendo: