El silencio de Putin ante la caída de Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, colmó de elogios a su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante su visita a Moscú, con motivo del Día de la Victoria, en mayo de 2025. El mandatario sudamericano calificó a Rusia como “una potencia clave para la humanidad”. Los dos jefes de Estado firmaron entonces un acuerdo de “asociación estratégica y cooperación”.

Sin embargo, el pasado 3 de enero de 2026, Rusia se limitó a ser espectadora de la operación militar estadounidense para arrestar a Maduro y a su esposa, y llevarlos a Nueva York, donde serán juzgados, entre otros cargos, por tráfico de drogas.

La defensa aérea rusa no pudo proteger a Maduro

Cuatro días después de la caída del presidente venezolano, Putin sigue sin pronunciarse. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sí ha expresado su preocupación y ha exigido la liberación de Maduro, así como negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Maduro fue uno de los pocos jefes de Estado que apoyó a Rusia en febrero de 2022, cuando Moscú reconoció a las pseudo repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk antes de la gran ofensiva contra Ucrania.

En diciembre de 2018, Rusia envió dos bombarderos estratégicos Tu-160 a Venezuela para realizar maniobras, lo que los expertos interpretaron como una señal de apoyo a Maduro. Pero la defensa aérea rusa no ha podido proteger al presidente chavista.

¿Por qué Putin no critica a Trump?

“El apoyo ruso a Venezuela ha sido más simbólico que práctico”, dice a DW Neil Melvin, experto del Royal United Services Institute. En su opinión, Rusia no está en condiciones de cuestionar el despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en la región.

Por su parte, Felix Riefer, politólogo alemán y autor de un libro sobre política exterior rusa, hace hincapié en el acercamiento entre Moscú y Washington bajo Donald Trump, y asegura que, “en realidad, Rusia ya había abandonado a Maduro antes”.

Ambos expertos creen que esto se debe, en parte, a la guerra de Rusia contra Ucrania y al papel de mediador de Estados Unidos. Moscú evita criticar duramente a Washington para no caer en desgracia, según Neil Melvin.

De momento, el experto británico no ve consecuencias inmediatas para la guerra en Ucrania. Sin embargo, agrega, esto podría cambiar si Trump no se detiene en Venezuela e intenta, por ejemplo, controlar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Melvin está convencido de que la OTAN no sobreviviría una anexión de ese tipo.

Cauteloso optimismo en Ucrania

Por su parte, los expertos ucranianos se muestran cautelosamente optimistas. Los mercados esperan que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se normalicen en un futuro próximo. Eso abriría Venezuela a la producción de petróleo y tendría un impacto significativo en la economía mundial y los precios del petróleo, apunta el politólogo Petro Oleshchuk, de la Universidad Nacional de Kiev.

“Todo lo que reduzca los precios del petróleo es beneficioso para Ucrania y podría tener un efecto positivo en las negociaciones. Cuanto más barato sea el petróleo, menos dinero tendrá Rusia a su disposición. Ello hará cada vez menos creíble la idea de que Rusia está dispuesta a librar una guerra interminable”, afirma Oleshchuk.

Asimismo, algunos medios de comunicación se preguntan si la operación militar del Gobierno de Trump para sacar a Maduro de Venezuela podría “debilitar” el papel de Washington como interlocutor democrático. A juicio de Oleshchuk, la detención del gobernante chavista corresponde a la doctrina estadounidense de que el hemisferio occidental es su esfera de intereses.

El politólogo subraya que es imposible establecer paralelismos entre la detención de Maduro y la agresión rusa contra Ucrania. “En el caso de Venezuela, Estados Unidos no está anexionando ningún territorio ni afirmando que Venezuela es un Estado ficticio”.

“La posición internacional de Rusia se está debilitando”

“Una comparación directa no es válida”, concuerda el politólogo alemán Felix Riefer, quien está convencido de que la reputación de Moscú en el mundo se ha debilitado: “Quien apueste por Rusia, ya no puede esperar su protección”.

Asimismo, el experto en seguridad Neil Melvin recuerda que “Rusia ha perdido Armenia, Siria y, ahora, también Venezuela“. “La posición internacional de Rusia se está debilitando notablemente, ya que está intensificando su guerra contra Ucrania y ya no dispone de los recursos necesarios para mantener esas relaciones”, señala.

Incluso en el caso de Cuba, el socio más importante de Rusia en América Latina y uno de los aliados más cercanos de Venezuela, las protestas de Moscú podrían ser más enérgicas, pero las opciones de Rusia son “muy limitadas”, opina Melvin. Cuba es uno de los países sobre los que el presidente Donald Trump ha intensificado recientemente la presión verbal.