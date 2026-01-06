La Habana identifica a 32 militares cubanos muertos en la operación militar de EE.UU. contra Maduro en Venezuela

La Habana reveló las identidades de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero, acción que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MinFar) informó que los militares se encontraban en Caracas cumpliendo misiones de cooperación bilateral, y que murieron en acciones combativas durante el ataque. Entre los fallecidos había integrantes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidos oficiales de alto rango y personal de inteligencia.

Reacción del Gobierno venezolano

“La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber (…) como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano”, destacó el gobierno venezolano en un comunicado.

Las autoridades venezolanas aseguraron que el personal cubano actuaba bajo acuerdos de cooperación entre Estados soberanos, cumpliendo tareas de protección y defensa institucional, y destacaron su valentía, disciplina y compromiso con la estabilidad regional.

🇨🇺¡HONOR Y GLORIA!

Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia 32 cubanos. pic.twitter.com/LFW9wkScJp — Minfar_Cuba (@MinfarC) January 6, 2026

Mensaje de Delcy Rodríguez y solidaridad con Cuba

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó la muerte de los militares cubanos y envió condolencias a sus familiares.

“Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de Estados Unidos ¡Vuelen alto, combatientes!”, expresó Delcy Rodríguez.

Caracas también agradeció el respaldo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del general Raúl Castro, enviando condolencias a las familias y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Duelo nacional en Cuba

El Gobierno cubano había informado desde el domingo 4 de enero la muerte de los 32 militares y decretó dos días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de la mayoría de los actos públicos.



Díaz-Canel explicó que los efectivos cumplían misiones en Caracas a solicitud de autoridades venezolanas, mientras que el Ministerio del Interior confirmó que entre los fallecidos había personal militar, de inteligencia y seguridad.

Estados Unidos y el impacto regional

El presidente Donald Trump afirmó que “muchos en el otro bando” murieron durante la operación para capturar a Maduro, incluidos numerosos cubanos que formaban parte de su seguridad personal.

La caída del gobierno venezolano ha generado incertidumbre en La Habana, que mantenía una estrecha alianza política, económica y militar con Caracas, basada en el intercambio de petróleo por servicios profesionales y de seguridad.Un vínculo histórico bajo tensión

Durante años, Cuba negó oficialmente la presencia de militares protegiendo a líderes extranjeros, asegurando que solo mantenía colaboradores civiles en Venezuela. Sin embargo, la publicación del MinFar confirma ahora una presencia militar directa, reavivando el debate sobre el rol de La Habana en la seguridad regional y el impacto geopolítico tras la captura de Nicolás Maduro.

Listado de los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Militares del Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez , 67 años

, 67 años Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez , 62 años

, 62 años Mayor Rodney Izquierdo Valdés , 51 años

, 51 años Mayor Ismael Terrero Ge , 47 años

, 47 años Capitán Yoel Pérez Tabares , 48 años

, 48 años Capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo , 32 años

, 32 años Teniente coronel Orlando Osoría López , 49 años

, 49 años Mayor Rubiel Díaz Cabrera , 53 años

, 53 años Mayor Hernán González Perera , 43 años

, 43 años Capitán Bismar Mora Aponte , 50 años

, 50 años Primer teniente Yorlenis Reve Cuza , 38 años

, 38 años Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo , 35 años

, 35 años Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos , 35 años

, 35 años Primer teniente Daniel Torralba Díaz , 34 años

, 34 años Teniente Yasmani Domínguez Cardero , 32 años

, 32 años Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo , 26 años

, 26 años Primer teniente Yandrys González Vega , 45 años

, 45 años Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez , 43 años

, 43 años Primer teniente Yunior Estévez Samón , 32 años

, 32 años Teniente Yoandys Rojas Pérez , 46 años

, 46 años Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades , 34 años

, 34 años Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón , 42 años

, 42 años Soldado Adelkis Ayala Almenares , 45 años

, 45 años Soldado Alexander Noda Gutiérrez , 48 años

, 48 años Soldado Envis Martínez Herrera , 52 años

, 52 años Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros , 55 años

, 55 años Soldado Juan David Vargas Vaillant , 54 años

, 54 años Soldado Rafael Enrique Moreno Font , 35 años

, 35 años Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals , 57 años

, 57 años Soldado Luis Manuel Jardines Castro , 59 años

, 59 años Soldado Sandy Amita López, 37 años

Sigue leyendo: