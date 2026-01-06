La Habana identifica a 32 militares cubanos muertos en la operación militar de EE.UU. contra Maduro en Venezuela
Cuba confirmó los nombres de 32 militares muertos durante la operación de EE. UU. en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro
La Habana reveló las identidades de los 32 militares cubanos muertos durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero, acción que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MinFar) informó que los militares se encontraban en Caracas cumpliendo misiones de cooperación bilateral, y que murieron en acciones combativas durante el ataque. Entre los fallecidos había integrantes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluidos oficiales de alto rango y personal de inteligencia.
Reacción del Gobierno venezolano
“La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber (…) como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano”, destacó el gobierno venezolano en un comunicado.
Las autoridades venezolanas aseguraron que el personal cubano actuaba bajo acuerdos de cooperación entre Estados soberanos, cumpliendo tareas de protección y defensa institucional, y destacaron su valentía, disciplina y compromiso con la estabilidad regional.
Mensaje de Delcy Rodríguez y solidaridad con Cuba
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lamentó la muerte de los militares cubanos y envió condolencias a sus familiares.
“Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de Estados Unidos ¡Vuelen alto, combatientes!”, expresó Delcy Rodríguez.
Caracas también agradeció el respaldo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del general Raúl Castro, enviando condolencias a las familias y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Duelo nacional en Cuba
El Gobierno cubano había informado desde el domingo 4 de enero la muerte de los 32 militares y decretó dos días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de la mayoría de los actos públicos.
Díaz-Canel explicó que los efectivos cumplían misiones en Caracas a solicitud de autoridades venezolanas, mientras que el Ministerio del Interior confirmó que entre los fallecidos había personal militar, de inteligencia y seguridad.
Estados Unidos y el impacto regional
El presidente Donald Trump afirmó que “muchos en el otro bando” murieron durante la operación para capturar a Maduro, incluidos numerosos cubanos que formaban parte de su seguridad personal.
La caída del gobierno venezolano ha generado incertidumbre en La Habana, que mantenía una estrecha alianza política, económica y militar con Caracas, basada en el intercambio de petróleo por servicios profesionales y de seguridad.Un vínculo histórico bajo tensión
Durante años, Cuba negó oficialmente la presencia de militares protegiendo a líderes extranjeros, asegurando que solo mantenía colaboradores civiles en Venezuela. Sin embargo, la publicación del MinFar confirma ahora una presencia militar directa, reavivando el debate sobre el rol de La Habana en la seguridad regional y el impacto geopolítico tras la captura de Nicolás Maduro.
Listado de los 32 militares cubanos muertos en Venezuela
Militares del Ministerio del Interior
- Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años
- Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años
- Mayor Rodney Izquierdo Valdés, 51 años
- Mayor Ismael Terrero Ge, 47 años
- Capitán Yoel Pérez Tabares, 48 años
- Capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años
- Teniente coronel Orlando Osoría López, 49 años
- Mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años
- Mayor Hernán González Perera, 43 años
- Capitán Bismar Mora Aponte, 50 años
- Primer teniente Yorlenis Reve Cuza, 38 años
- Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo, 35 años
- Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos, 35 años
- Primer teniente Daniel Torralba Díaz, 34 años
- Teniente Yasmani Domínguez Cardero, 32 años
- Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años
- Primer teniente Yandrys González Vega, 45 años
- Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez, 43 años
- Primer teniente Yunior Estévez Samón, 32 años
- Teniente Yoandys Rojas Pérez, 46 años
- Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- Capitán Adrián Pérez Beades, 34 años
- Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, 42 años
- Soldado Adelkis Ayala Almenares, 45 años
- Soldado Alexander Noda Gutiérrez, 48 años
- Soldado Envis Martínez Herrera, 52 años
- Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años
- Soldado Juan David Vargas Vaillant, 54 años
- Soldado Rafael Enrique Moreno Font, 35 años
- Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años
- Soldado Luis Manuel Jardines Castro, 59 años
- Soldado Sandy Amita López, 37 años
