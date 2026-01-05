Cuba confirma la muerte de 32 militares cubanos en Venezuela tras captura de Maduro

En total 32 cubanos fallecieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro en Venezuela, informó el gobierno de Cuba este domingo (04.01.2026).

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (…) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos“, informó el gobierno en un comunicado leído en la televisión nacional.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”, sin más detalles.

En Caracas, el Gobierno rindió homenaje a 32 “combatientes cubanos” que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado.

En un comunicado difundido la noche del domingo en su cuenta de Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” e indicó que este personal desempeñaba “tareas de protección y defensa institucional” como parte de la “cooperación entre Estados soberanos”.

Hasta ahora diversos medios de comunicación, tanto dentro de Venezuela como en el exterior citaban reportes extraoficiales de cuerpos de seguridad venezolanos que daban cuenta de hasta 26 fallecidos durante los ataques simultáneos ocurridos la madrugada del 3 de enero,

La mayoría de los muertos, pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial, según las versiones de prensa.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Trump confirma el deceso de “muchos cubanos”

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluido “muchos cubanos” que protegían al mandatario detenido para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

“Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro”, aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca desde Florida abordo del avión presidencial Air Force One.

Extraoficialmente se habla de 80 fallecidos

Fuentes venezolanas citadas por el New York Times revelaron que Venezuela sufrió 80 muertes en la operación, mientras que funcionarios de Washington han revelado que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no quiso confirmar los números.

Las autoridades venezolanas no han confirmado cuántas personas fallecieron o resultaron heridas durante los bombardeos, pero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que “gran parte” del equipo de seguridad del Maduro fue asesinado “a sangre fría” y que se encontraban “levantando” información referente a víctimas.