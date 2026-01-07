Venta, control y reinversión: así funcionará el acuerdo petrolero de EE.UU. con Venezuela

El acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump con Venezuela representa un giro profundo en la política energética y de sanciones aplicada por Estados Unidos desde 2019. Lejos de un levantamiento general de restricciones, el esquema plantea un control directo del flujo de petróleo, de su comercialización y de los ingresos generados, con Washington como actor central en cada etapa del proceso.

El Departamento de Energía explicó en un comunicado que Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano y productos derivados en el mercado global. Para ello, el Gobierno ha contratado a los principales comercializadores internacionales de materias primas y a bancos de primer nivel, encargados de ejecutar las ventas y proveer respaldo financiero a las operaciones.

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que el objetivo es dejar fluir el petróleo, pero bajo control estadounidense, en lugar de mantenerlo bloqueado. Crédito: Thanassis Stavrakis | AP

Cuentas controladas y distribución de ingresos

Uno de los pilares del acuerdo es el manejo del dinero. Según el Departamento de Energía, todos los ingresos provenientes de la venta del crudo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos, abiertas en bancos reconocidos a nivel mundial. El objetivo, aseguró Washington, es garantizar la legitimidad de las operaciones y la integridad del proceso de distribución final de los fondos.

Estos recursos, precisó el Departamento, se desembolsarán “en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, bajo discreción del Gobierno norteamericano. Aunque no se detallaron porcentajes ni plazos, la administración Trump dejó claro que el control financiero es considerado una herramienta clave de presión y negociación.

El inicio inmediato de las ventas

Las ventas comenzarán de inmediato con un primer tramo estimado entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, volumen que, según fuentes citadas por medios estadounidenses, corresponde a crudo sancionado que permanecía almacenado en tanques y buques debido al bloqueo impuesto en los últimos años.

El Departamento de Energía confirmó que estas operaciones continuarán de forma indefinida, marcando una diferencia sustancial con licencias temporales anteriores. “El único petróleo que entrará y saldrá de Venezuela será a través de canales legítimos y autorizados, consistentes con la ley estadounidense y la seguridad nacional”, subrayó el organismo.

Washington autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios especializados para los yacimientos petroleros. Crédito: Shutterstock

Flexibilización selectiva de sanciones

Para viabilizar el acuerdo, Estados Unidos reducirá de forma selectiva ciertas sanciones. Esto permitirá el transporte y la venta del crudo venezolano en mercados globales, sin desmontar por completo el régimen de presión. El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que el objetivo es dejar fluir el petróleo, pero bajo control estadounidense, en lugar de mantenerlo bloqueado.

“Vamos a dejar que el mercado funcione, vender ese petróleo a refinerías en Estados Unidos y en el mundo, pero esas ventas las hará el Gobierno de Estados Unidos y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de Estados Unidos”, dijo Wright durante una conferencia de la industria energética organizada por Goldman Sachs en Miami.

Diluyentes, equipos y modernización

El plan incluye medidas técnicas clave para reactivar la industria venezolana. Estados Unidos permitirá el envío de petróleo crudo ligero como diluyente hacia Venezuela, necesario para mezclar y transportar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.

Además, Washington autorizará la importación de equipos, repuestos y servicios especializados para los yacimientos petroleros, con el objetivo de frenar el deterioro acumulado por décadas de subinversión y corrupción. El Departamento de Energía señaló que esta modernización requerirá tecnología, experiencia e inversión de socios energéticos estadounidenses y de otros países.

El cuello de botella eléctrico

Wright puso especial énfasis en el deterioro de la red eléctrica venezolana, a la que describió como “frágil” y “no buena”. Según datos citados por el funcionario, la producción eléctrica ha caído más de 30 % a nivel nacional, afectando directamente la capacidad de extracción y procesamiento de crudo.

“Trabajaremos para mejorar la red eléctrica, que es esencial para aumentar la producción petrolera, las oportunidades económicas y la calidad de vida diaria del pueblo venezolano”, afirmó. Sin mejoras estructurales, advirtió, no habrá flujo sostenido de capital ni recuperación energética.

Estados Unidos también invertirá en la recuperación de la red eléctrica de Venezuela. Crédito: Evan Vucci | AP

El control como palanca política

El secretario de Energía fue explícito: “Si controlamos el flujo de petróleo, las ventas de ese petróleo y el flujo de efectivo, tenemos un gran poder de negociación”, dijo. Sin esa palanca, añadió, “no se consiguen cambios”, como ha ocurrido en los últimos 25 años.

Wright reconoció que está en “diálogo activo” con autoridades venezolanas y con compañías petroleras que operaron en el país, y adelantó que cientos de miles de barriles diarios podrían comenzar a fluir en el corto y mediano plazo, aunque volver a niveles históricos requerirá decenas de miles de millones de dólares y tiempo.

PDVSA confirma las negociaciones

En Caracas, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de “volúmenes de petróleo”. En un comunicado, la estatal indicó que el proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas como Chevron y que se trata de una transacción comercial basada en legalidad y transparencia.

La confirmación de PDVSA, sumada a las declaraciones del Departamento de Energía, refuerza la existencia de un acuerdo operativo en marcha, en un contexto político marcado por la captura de Nicolás Maduro, el liderazgo interino de Delcy Rodríguez y una transición energética y política bajo estricta supervisión de Washington.

