“Invadir Groenlandia sería una estupidez descomunal”, afirma el senador republicano John Kennedy

John Kennedy, senador por Luisiana, considera que sería un error garrafal que el gobierno estadounidense lanzará una ofensiva militar para anexarse a Groenlandia.

El operativo ejecutado el sábado pasado por las fuerzas armadas estadounidenses en Venezuela para capturar al expresidente Nicolás Maduro alimentó la versión de que su siguiente objetivo podría ser lanzar otra ofensiva militar para asumir el control de Groenlandia.

Y es que, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump no ha parado de mencionar la importancia estratégica de anexarse a la isla controlada por Dinamarca.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá hacerlo”, subrayó el republicano el domingo durante un encuentro con los representantes de los medios informativos.

Incluso, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó horas después que Trump está considerando utilizar el ejército estadounidense para adquirir Groenlandia.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló la republicana en una declaración emitida al diario The Hill.

John Kennedy exhorta a Donald Trump a reformular su estrategia de anexarse a Groenlandia como uno de sus territorios. (Crédito: Kevin Wolf / AP)

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, John Kennedy le recomendó al presidente Donald Trump analizar a detalle las implicaciones que tendría invadir Groenlandia.

“Déjenme darles mi perspectiva. Incluso un estudiante de noveno grado con cierta inteligencia sabe que invadir Groenlandia sería una estupidez descomunal. El presidente Trump no es un estúpido armamentista, ni tampoco Marco Rubio”, señaló.

Bajo la óptica del republicano de 74 años, el escenario idóneo es que las personas que habitan Groenlandia sean quienes voten en favor de que la isla se convierta en territorio estadounidense.

“Existen 41,000 votantes en Groenlandia y 20,501 personas podrían decidir que se convierta en parte de Estados Unidos”, argmentó.

Por su parte, el también conservador Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, recomendó desechar la opción de apoderarse de Groenlandia para no dañar la relación que se tiene con los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Este es un tema que debería abandonarse”, expresó tajantemente.

Sigue leyendo:

• La Casa Blanca plantea el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia

• Thune descarta uso de fuerza militar en Groenlandia en medio de creciente debate geopolítico

• Trump nombra a Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia e intentar convertirla “en parte de EE.UU.”