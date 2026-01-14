Donald Trump le exige a la OTAN apoyarlo para que Groenlandia se anexe a EE.UU.

El presidente Donald Trump le exigió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) abrirle el camino para que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años les advirtió a los miembros de la Alianza Atlántica sobre el riesgo que implicaría ver a la isla ártica en manos de Rusia o China.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para fines de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”, escribió.

Desde su arribo a la Casa Blanca, Trump ha mostrado un enorme interés por anexarse a un territorio que, además de controlar rutas de comercio, representa una excelente posición para planear una hipotética ofensiva militar en contra de sus dos más poderos rivales.

Por ello, en los últimos meses no ha dejado de presionar al gobierno groenlandés exigiéndole desmarcarse de Dinamarca y convertirse en lo que denomina el estado 51 de Estados Unidos.

Groenlandia se ha convertido en una pieza clave en el tablero geopolítico quedando a merced de Estados Unidos. (Crédito: Evgeniy Maloletka / AP)

A manera de intimidación, el magnate neoyorquino no descarta la posibilidad de echar mano de las fuerzas armadas estadounidenses para asumir el control de Groenlandia, esto en caso de ser estrictamente necesario.

No obstante, hace unos días se filtró información relacionada con una posible oferta de compra por la Isla o bien de la emisión de un supuesto un bono para cada ciudadano groenlandés dispuesto a votar en favor de anexarse a Estados Unidos a través de un referéndum.

Al no encontrar eco en su estrategia, es como Trump recurre a la OTAN e incluso le recuerda que sin su apoyo militar sus naciones miembros quedarían prácticamente indefensas ante enemigos en común.

“En el plano militar, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria. ¡Ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también.

La OTAN se vuelve mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable “, subrayó.

Por su parte, Jens-Frderik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, declaró que, si él y su pueblo tuvieran que tomar una decisión sobre a quién elegir, lo harían por Dinamarca antes que por Estados Unidos.

