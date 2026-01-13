El republicano Randy Fine presenta proyecto de ley para convertir a Groenlandia en el estado número 51

Randy Fine, representante por Florida, presentó la denominada “Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia”, proyecto de ley para convertir a la isla a cargo de Dinamarca en el estado número 51 de Estados Unidos.

A través de un comunicado, el político conservador se refirió a la urgente necesidad que la actual administración federal tiene de expandir su territorio en una zona clave en el tablero geopolítico.

“Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional. Quien controle Groenlandia controlará rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos.

Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad”, indica parte del texto.

En caso de aprobarse el proyecto, el presidente Donald Trump estaría autorizado a poner en marcha una estrategia para anexarse a Groenlandia, la cual idealmente partiría de negociaciones con el Reino de Dinamarca para que ceda el control de la Isla.

Los ciudadanos de Groenlandia tendrán la última palabra para decidir si se anexan o no a Estados Unidos. (Crédito: Evgeniy Maloletka / AP)

La semana pasada, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, le concedió una entrevista a la cadena de televisión CNN donde señaló que ninguna otra nación en el mundo tendría la capacidad militar para impedirle a Estados Unidos anexarse a Groenlandia.

“Estados Unidos debería tener Groenlandia como parte de su territorio. Ni siquiera hay necesidad de pensar ni hablar de esto en el contexto que usted plantea, de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, mencionó.

Incluso, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, indicó en conferencia que el jefe de la nación estaba considerando utilizar el ejército estadounidense para adquirir Groenlandia.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló la republicana en una declaración emitida al diario The Hill.

Ante el revuelo generado, algunos funcionarios del gobierno citados por la agencia de noticias Reuters, bajo condición de mantener su identidad bajo resguardo, revelaron que en la presidencia se analizaba la posibilidad de enviarles $100,000 dólares a cada ciudadano groenlandés con el objetivo de respaldar a través de su voto en un referéndum la opción de que la Isla se convierta en parte de Estados Unidos.

