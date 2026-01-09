EE.UU. analiza enviar $100,000 dólares a cada groenlandés para que vote en favor de una posible anexión

Funcionarios del gobierno estadounidense está considerando la opción de enviar $100,000 dólares a cada groenlandés para que voten en favor de que la isla se convierta en parte del territorio estadounidense.

Desde su primera etapa al frente de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha mostrado una enorme fascinación por que Groenlandia se anexe a Estados Unidos.

Bajo la óptica del republicano de 79 años, en cualquier momento el territorio danés autónomo podría ser invadido por naciones hostiles a Estados Unidos debido a su importancia estratégica.

Por ello, mantiene en el radar la opción de adquirirlo a como dé lugar, incluso a través de una hipotética ofensiva militar si fuera necesario.

“Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y Dinamarca no podrá hacerlo”, subrayó el mandatario el domingo durante un encuentro con los representantes de los medios informativos.

Horas después, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, reiteró en conferencia que no se descartaba la posibilidad de que el ejército estadounidense pudiera entrar en acción para concretar el deseo del jefe de la nación.

“El presidente y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señaló la republicana en una declaración emitida al diario The Hill.

El verdadero valor de Groenlandia se encuentra debajo de la capa de hielo que cubre su territorio y debido a su estratégica posición para iniciar una guerra. (Crédito: Evgeniy Maloletka / AP)

Al respecto, Thom Tillis, en su calidad de republicano con mayor rango en el Grupo de Observadores bipartidista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) del Senado, exhortó a Trump a analizar las implicaciones de iniciar una ofensiva que indirectamente perjudicaría los intereses de Europa.

“Estoy harto de tanta estupidez. Quiero buenos consejos para este presidente. Es muy importante que la alianza de la OTAN sepa que los respaldamos porque ellos nos respaldaron. Tenemos que dejar muy claro que nuestra fuerza y nuestra capacidad de proyectar poder para hacer frente a Putin, para hacer frente a Rusia, para hacer frente a China, para Irán, todo se basa en esta exquisita capacidad que tenemos en la OTAN”, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN.

Quizá basado en ello, es que algunos funcionarios del gobierno citados por la agencia de noticias Reuters, bajo condición de mantener su identidad bajo resguardo, revelaron que analizan la posibilidad de enviarles $100,000 dólares a cada ciudadano groenlandés con el objetivo de respaldar a través de su voto en un referéndum la opción de que la Isla se convierta en parte de Estados Unidos.

De hecho, el republicano John Kennedy, senador por Luisiana, hace unos días ya le había recomendado a Trump convencer de manera pacífica a poco más de 20,000 groenlandeses.

“Existen 41,000 votantes en Groenlandia y 20,501 personas podrían decidir que se convierta en parte de Estados Unidos”, argumentó.

No obstante, Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, hace unos días publicó un mensaje en Facebook exhortando a abortar cualquier idea relacionada con que la isla cambie de manos.

“Ya es suficiente… No más fantasías sobre la anexión”, escribió.

