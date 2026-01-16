Trump amaga con imponerles aranceles a los países renuentes a ver a Groenlandia como parte de EE.UU.

El presidente Donald Trump anticipó que podría imponerles aranceles a las naciones renuentes a respaldar la hipotética posibilidad de ver a Groenlandia pasando a manos de Estados Unidos.

Desde su arribo a la Casa Blanca, Trump ha mostrado un enorme interés por anexarse a un territorio que, además de controlar rutas de comercio, representa una excelente posición para planear una hipotética ofensiva militar en contra de sus dos más poderos rivales.

Por ello, en los últimos meses no ha dejado de presionar al gobierno groenlandés exigiéndole desmarcarse de Dinamarca y convertirse en lo que denomina el estado 51 de Estados Unidos.

De hecho, hace unos días le exigió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) abrirle el camino para que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense.

“Estados Unidos necesita Groenlandia para fines de seguridad nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!”, escribió en la plataforma Truth Social.

En una nueva diatriba, el republicano de 79 años mencionó estar dispuesto a sancionar las exportaciones de productos de los países que no respalden su deseo de anexar a la isla ubicada entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.

Groenlandia no deja de figurar en el plan expansionista de Donald Trump. (Crédito: Evgeniy Maloletka / AP)

Durante una mesa redonda efectuada en la Casa Blanca, donde amenazó a sus aliados europeos, incluidos Francia y Alemania, con aranceles de 25% en caso de negarse a pagar más por los medicamentos recetados, Trump advirtió castigar a quienes se opongan a que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos.

“Podría imponer aranceles a los países que no apoyen el plan sobre Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional”, mencionó.

Cabe señalar que esta semana, al menos cuatro funcionarios estadounidenses le indicaron a la agencia de noticias Reuters, bajo condición de mantener en resguardo su identidad, que su gobierno estaba considerando la opción de enviarles un bono de hasta $100,000 dólares a cada ciudadano groenlandés para que, en un referéndum, voten en favor de que la isla se convierta en parte del territorio estadounidense. Sin embargo, también destacaron que otra estrategia podría ser emplear a las fuerzas armadas para cumplir con dicho objetivo.

