Alerta de IATA: preocupa el aeropuerto que recibirá a miles de aficionados del Mundial 2026

A solo unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la principal asociación de aerolíneas del mundo lanzó una advertencia sobre uno de los puntos clave para millones de aficionados: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) considera que la terminal aérea podría tener dificultades para absorber el enorme flujo de pasajeros que llegará al país durante el torneo.

“Probablemente veremos al aeropuerto de la Ciudad de México con dificultades para dar cabida al Mundial”, afirmó Willie Walsh, director general de IATA, durante la reunión anual del organismo celebrada en Río de Janeiro.

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¿Por qué preocupa el AICM?

El AICM es la principal puerta de entrada internacional a México y una pieza fundamental para la logística del Mundial. Sin embargo, la terminal opera desde hace años bajo condiciones de saturación. Actualmente, el aeropuerto está limitado a 44 operaciones por hora, muy por debajo de las 61 que llegó a manejar anteriormente. Además, tanto la Terminal 1 como la Terminal 2 mantienen declaratorias oficiales de saturación.

Según Walsh, las remodelaciones realizadas hasta ahora son insuficientes para responder a la demanda extraordinaria que generará la Copa del Mundo.

Millones de viajeros y un reto histórico

México albergará partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además del encuentro inaugural en el Estadio Azteca.

El desafío logístico es enorme: el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones participantes y se espera la llegada de millones de aficionados a Estados Unidos, México y Canadá. Para la Ciudad de México, eso significa poner a prueba un aeropuerto que ya funciona cerca de sus límites operativos.

Las obras contrarreloj

Las autoridades mexicanas impulsaron un programa de remodelación del AICM con inversiones millonarias para modernizar instalaciones, mejorar áreas de espera y optimizar la experiencia de los pasajeros.

Sin embargo, algunos viajeros han reportado retrasos, trabajos en curso y afectaciones temporales mientras continúan las obras.

El propio aeropuerto ha defendido recientemente que las mejoras avanzan conforme al calendario previsto y que estará listo para atender la demanda adicional del torneo.

Qué significa para quienes viajarán al Mundial

Por ahora, IATA no ha pedido a los aficionados que modifiquen sus planes de viaje. No obstante, los expertos recomiendan tomar precauciones adicionales:

Llegar con mayor anticipación al aeropuerto.

Evitar conexiones ajustadas.

Revisar constantemente el estado de los vuelos.

Considerar alternativas como los aeropuertos de Toluca o Felipe Ángeles si las aerolíneas ofrecen esa opción.

El Mundial promete ser una gran fiesta para México. Pero antes de que ruede el balón, uno de los mayores desafíos podría estar en tierra firme: lograr que millones de personas lleguen a tiempo a los estadios.

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