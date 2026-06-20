Mundial 2026: la experiencia tiene un nuevo rostro en Estados Unidos

La selección de Estados Unidos dejó buenas sensaciones en su partido contra Paraguay por la Copa del Mundo. El conjunto de Mauricio Pochettino tiene una buena mezcla de experiencia y juventud. Tim Ream inscribió su nombre en los libros de historia de la USMNT con 38 años.

El defensor Tim Ream vio minutos en el debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2026. En este sentido, el futbolista de Charlotte se convirtió en el jugador más longevo en disputar un partido con el conjunto estadounidense.

Fifteen years after his @USMNT debut, Tim Ream is captaining the United States at a home World Cup ??? pic.twitter.com/6tOVWq6TGr — Golazo America (@GolazoAmerica) June 17, 2026

Tim Ream vio minutos en la Copa del Mundo con 38 años y 250 días de nacido. Pero hay una distinción particular. El jugador que tenía este récord era Tim Howard. El exarquero estadounidense estableció la marca con 38 años y 218 días. Si embargo, el registro de Howard fue conseguido en un partido por las eliminatorias mundialistas en octubre de 2017.

El récord en Mundiales había sido impuesto en la Copa del Mundo de 1994. En este torneo, Fernando Clavijo disputó un partido contra Brasil cuando tenía 37 años y 162 días. 32 años después, Tim Ream deja ese registro atrás.

Jugadores con más edad que jugaron con Estados Unidos

Tim Ream: 38 años y 250 días (12 de junio de 2026 – Mundial vs. Paraguay).

Tim Howard: 38 años y 218 días (10 de octubre de 2017 – Eliminatorias vs. Trinidad y Tobago).

Nick Rimando: 38 años y 118 días (14 de octubre de 2017 – Amistoso vs. Portugal).

Fernando Clavijo: 37 años y 162 días (4 de julio de 1994 – Mundial vs. Brasil).

Marcus Hahnemann: 37 años y 143 días (20 de octubre de 2009 – Amistoso vs. Eslovaquia).

El récord histórico en Mundiales

El registro de Tim Ream está muy lejos del récord general en la historia de los Mundiales. Este renglón le pertenece al egipcio Essam El-Hadary. En el Mundial de Rusia 2018, El-Hadary vio acción en un duelo contra Arabia Saudita con 45 años y 161 días de nacido.

? Le jour où Essam El Hadary a ÉC?URÉ la Côte d’Ivoire et Didier Drogba ! ???@ElHadary | @didierdrogba pic.twitter.com/ldXHgCq5A4 — Onze Masr ?? (@onzemasr) December 25, 2025

Datos de Tim Ream en el Mundial de 2026

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