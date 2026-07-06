Mundial 2026: la norma “secreta” que aplicó la FIFA para que Balogun juegue ante Bélgica

Cuando Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, la polémica se enfocó en la similitud de la falta que Lionel Messi cometió en su primer partido del Mundial 2026, y que no fue sancionada. Ahora, el delantero estadounidense recibió el “perdón” de la FIFA, lo que desata una controversia en la que también estaría involucrado el presidente Donald Trump.

La realidad es que, pese a haber visto la tarjeta roja, Balogun estará disponible para el partido de octavos de final entre Bélgica y Estados Unidos, pautado para este 6 de julio. El motivo: la FIFA aplicó el artículo 27 de su código disciplinario, una norma “secreta” que incluso ya tiene un precedente con Cristiano Ronaldo.

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Qué dice el artículo 27 que aplicó la FIFA en favor de Folarin Balogun

A través de esta regla, el órgano judicial permite suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria en el campo bajo un periodo de prueba.

Esto significa que la sanción está vigente y la tarjeta roja es irrevocable, pero no será aplicada de inmediato porque ha sido puesta bajo un periodo de prueba que puede extenderse entre uno y cuatro años.

“Si la persona beneficiaria de una sanción suspendida comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, el órgano judicial revocará la suspensión y ejecutará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por la nueva infracción”, indica el artículo 27.

Cabe aclarar que no es la primera vez que la FIFA hace uso de esta normativa para que un futbolista sancionado pueda jugar. En noviembre de 2025, Cristiano Ronaldo enfrentó una suspensión de tres partidos por conducta violenta, tras recibir una tarjeta roja directa por un codazo contra un rival de República Checa, aún en fase de eliminatorias al Mundial 2026.

Luego de cumplir el primero de los tres partidos contra Armenia, la FIFA aplicó el artículo 27 y puso los otros dos bajo un periodo de prueba de un año. En aquel entonces, argumentó que Cristiano Ronaldo mantenía un historial de juego limpio, lo que impidió que “CR7” se perdiera los dos primeros duelos del Mundial.

La llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA

Según reseña la cadena CNN, citando a una fuente familiarizada con el caso, Trump habría conversado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, solicitándole una revisión de la tarjeta roja a Balogun. Días después llegó la decisión.

Sin temor a la polémica, Trump se pronunció a través de Truth Social: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, publicó.

Al tiempo, la US Soccer expresó su satisfacción con la medida que aplicó el principal rector del fútbol mundial. “Aceptamos la decisión de la Comisión Disciplinaria y estamos complacidos de que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana”, se lee en un comunicado emitido el domingo.

Por si fuese poco, el técnico de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, habló del tema en rueda de prensa y expresó: “Ya nos castigaron bastante contra Bosnia y Herzegovina al tener que jugar con diez hombres durante 30 minutos, en una decisión completamente injusta”.

“No es solo porque sea el seleccionador de Estados Unidos, tengo que defender a mi equipo. El 99.9 % de la gente coincide en que fue una tarjeta roja injusta. Quizás hoy tuvimos suerte”, añadió.

La Federación de Bélgica no se queda callada

Sin embargo, Bélgica no se ha quedado campante ante la decisión y analiza aplicar medidas, incluso antes del duelo contra Estados Unidos. Además, le lanzó a la FIFA el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario.

“Establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA”, señaló la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA).

Incluso, antes de que se aplicara el artículo 27 a favor de Cristiano Ronaldo, el portugués ya se había perdido un partido. Esto significaría, según lo que intenta expresar la RBFA, que Balogun al menos debió estar suspendido un juego.

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