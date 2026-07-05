Bélgica explota contra la FIFA por habilitar a Folarin Balogun: analiza medidas antes del duelo con Estados Unidos

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) manifestó su inconformidad con la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción de Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica.

A través de un comunicado oficial, el organismo calificó la resolución como sorprendente y anunció que analiza las acciones que puede emprender para defender lo que considera una aplicación correcta del reglamento.

“Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, señaló la Federación Belga.

La Federación Belga asegura que el reglamento es claro

La RBFA argumentó que la resolución del Comité Disciplinario contradice las normas establecidas para el Mundial 2026.

“La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta”.

“Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una expulsión implica automáticamente una suspensión para el próximo partido del equipo, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante este Mundial de la FIFA”, recordó el organismo.

La Federación también citó el Reglamento del Mundial 2026, al considerar que la suspensión automática tras una tarjeta roja directa está contemplada de forma explícita.

“La naturaleza automática de dicha suspensión también fue reafirmada explícitamente en la Circular número 16 de la Copa Mundial FIFA 2026, que fue distribuida a todas las asociaciones miembros participantes el 12 de mayo de 2026”.

RBFA Statement Regarding Folarin Balogunhttps://t.co/GlLQpSx2SS pic.twitter.com/xA3kMvn0U0 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2026

¿Por qué podrá jugar Folarin Balogun?

Horas antes, la FIFA informó que la suspensión de un partido impuesta a Folarin Balogun quedaría en pausa durante un periodo de prueba de un año, por lo que el delantero estará disponible para enfrentar a Bélgica, publicó la FIFA en su sitio oficial.

El atacante fue expulsado en el encuentro de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina tras una tarjeta roja directa por un pisotón sobre Tarek Muharemovic.

Balogun llega como uno de los futbolistas más importantes de Estados Unidos, al ser el máximo goleador del equipo en el Mundial 2026.

Donald Trump celebra la decisión

La resolución también generó reacciones fuera del ámbito deportivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la determinación de la FIFA mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto“, expresó el mandatario, quien calificó la revocación de la sanción como el fin de “una gran injusticia”.

Ahora, la polémica queda instalada en la antesala del duelo entre el anfitrión Estados Unidos y Bélgica, quienes disputrarán un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

The White House reportedly contacted FIFA President Gianni Infantino to request a review of Folarin Balogun’s red card.



After Balogun’s one-match suspension was lifted, President Donald Trump thanked FIFA on Truth Social for “doing what was right” and reversing what he called “a? pic.twitter.com/8s5z5l5v8N — Complex (@Complex) July 5, 2026

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