Mexicanos en Estados Unidos: el duelo a distancia por la eliminación de México del Mundial

La eliminación de México no se sintió solo en el Azteca. También dolió en Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y tantas ciudades de Estados Unidos donde la camiseta verde se usa como una forma de volver a casa por un rato.

México quedó fuera del Mundial tras perder 3-2 ante Inglaterra en octavos de final, en un partido que había empezado con ilusión y terminó con una mezcla de bronca, orgullo y silencio. Reuters describió la escena en el Azteca como una fiesta que terminó en lágrimas: más de 80.000 hinchas llenaron el estadio y vieron cómo el sueño se escapaba en una noche de lluvia, tensión y expectativa enorme.

La derrota ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026 fue también el último partido de “Memo” Ochoa como futbolista profesional. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

En Estados Unidos, el golpe tuvo otra profundidad. Según Pew Research Center, unas 40 millones de personas de origen mexicano viven en EE. UU. y representan el 57% de la población hispana del país. Esa cifra ayuda a entender por qué cada partido de México se vive también del otro lado de la frontera: en bares, casas familiares, restaurantes, fan zones y reuniones donde el fútbol mezcla identidad, nostalgia y pertenencia.

Para muchos mexicanos en EE. UU., la derrota no fue solo deportiva. Fue el final de una ilusión compartida con padres, hijos y abuelos; una emoción vista en dos idiomas y con el corazón repartido entre dos países. En esas reuniones, México no era únicamente una selección: era una forma de decir “esto también soy yo”.

El dolor fue mayor porque el partido pareció remontable. Inglaterra terminó con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo y México empujó hasta el final, pero no alcanzó. Al final del juego, Javier Aguirre lamentó errores, aunque también destacó el esfuerzo de sus futbolistas.

Por eso, entre los mexicanos en Estados Unidos, el sentimiento dominante no fue solo enojo. Fue algo más complejo: tristeza por quedar fuera, orgullo por haber competido, frustración por haber estado cerca y esa nostalgia particular de quienes viven el Mundial como una conexión directa con el país de origen.

Entre los famosos mexicanos, la derrota no se leyó solo como fracaso. Andrea Legarreta habló de orgullo y agradeció que la selección hubiera unido “a toda una nación”; Eugenio Derbez llamó a estar con el equipo también “en las malas”; y Rocío Banquells expresó con apenas unas palabras la sensación de golpe seco que dejó el final: “¿Y ya? ¿Fue todo?”.

Incluso fuera de México hubo mensajes de afecto: Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, envió un mensaje de cariño al país tras la eliminación del Tri.

Sin México en el Mundial: a quién apoyan ahora los hinchas mexicanos

Sin México en carrera, muchos hinchas no cambian de camiseta tan rápido. Algunos seguirán a selecciones latinoamericanas o a equipos con figuras globales; otros, especialmente entre los mexicanos en Estados Unidos, mirarán de reojo a EE. UU. si sigue avanzando.

Pero el sentimiento más fuerte no parece ser la búsqueda de un nuevo favorito, sino el duelo por una eliminación que llegó en casa, ante Inglaterra y después de haber estado cerca.

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