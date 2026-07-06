¿Legado o misma historia? Erik Lira y “Memote” Martínez defienden el papel de México en el Mundial 2026

El dolor por la eliminación de la selección de México en la Copa del Mundo 2026 sigue fresco, pero desde las entrañas del plantel el balance no es del todo negativo. Erik Lira y Guillermo “Memote” Martínez rechazaron que la caída del Tricolor sea idéntica a los fracasos de las últimas cuatro décadas. Para ellos, la diferencia radical estuvo en la tribuna: la enorme ilusión y el sentido de pertenencia que devolvieron a los seguidores aztecas.



Lejos de la autocrítica severa, ambos futbolistas hablaron de dejar un legado. Lira afirmó que en este torneo se sembró una semilla que pronto dará frutos. Por su parte, Martínez destacó la comunión total que se logró con el público, alcanzando una atmósfera de identidad nacional que no se percibía en el país desde hacía muchos años.







El peso de los últimos 40 años: Fantasmas conocidos



Ninguno de los dos jugadores coincidió en que esta desilusión deba medirse con la misma vara que los tropiezos históricos del pasado:



México 1986: La dolorosa eliminación en tanda de penales ante Alemania en Monterrey.

Estados Unidos 1994: Otra caída desde los once pasos, aquella vez frente a Bulgaria en Nueva York.

Francia 1998: Una amarga remontada de Alemania que frenó el gran momento del equipo.

Corea-Japón 2002: El inolvidable 2-0 ante Estados Unidos, un partido marcado por las cuestionadas decisiones tácticas de Javier Aguirre.

Alemania 2006: Una actuación memorable contra Argentina que terminó de golpe por el golazo de Maxi Rodríguez.

Sudáfrica 2010: Con el ‘Vasco’ repitiendo en el banquillo, los errores costaron caro, incluyendo la titularidad de un inoperante Adolfo ‘Bofo’ Bautista en el 3-1 ante la Albiceleste.



De los penales dudosos al colapso de Qatar

La cadena de frustraciones continuó en las ediciones recientes. En Brasil 2014, el famoso “No era penal” sobre Arjen Robben despojó al Tricolor de Miguel Herrera de una clara opción de avanzar a los cuartos de final.



Cuatro años después, en Rusia 2018, las constantes rotaciones de Juan Carlos Osorio diluyeron el sueño mundialista en los octavos de final ante Brasil, dejando en el olvido la histórica victoria por 1-0 sobre Alemania en la fase de grupos.



El punto más bajo llegó en Qatar 2022 con Gerardo Martino, firmando una de las actuaciones más lamentables que obligó a plantear una reestructuración profunda. Sin embargo, tras los fallidos y cortos procesos de Diego Cocca y Jaime Lozano, el regreso de Javier Aguirre para su tercera gestión concluyó con el desenlace ya conocido en este 2026: una eliminación en un vibrante pero doloroso 2-3 ante Inglaterra.







“Sembramos una semilla”: La voz de los protagonistas



A pesar de los números fríos, los jugadores valoran el camino recorrido en este Mundial norteamericano.



“La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante. Desde la inauguración, que no fue un partido sencillo, cada compromiso tuvo su grado de dificultad y la selección se supo reponer”, analizó Guillermo Martínez, recordando de manera especial el triunfo por 2-0 frente a Ecuador en la fase de grupos. “Nos ilusionamos, creímos y sobre todo tuvimos fe”.



Erik Lira respaldó esa visión de orgullo y honor al caer ante una de las potencias de la competencia, proyectando un mejor panorama para el balompié nacional.



“Me llena de orgullo ser mexicano, portar esta playera y pertenecer a esta familia. Sembramos una semilla de la cual el día de mañana nos vamos a acordar. Estoy seguro de que vienen cosas muy buenas para nosotros”, concluyó el mediocampista.

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