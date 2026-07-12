Al menos tres personas resultan heridas en un tiroteo en un centro comercial de Maryland

Al menos tres personas resultaron heridas de gravedad este viernes por la tarde durante un tiroteo ocurrido en un centro comercial del noreste de Baltimore, Maryland, donde varios hombres armados abrieron fuego antes de escapar.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:40 p.m. en el Coldspring Shopping Center, cerca del restaurante HipHop Fish & Chicken. La balacera provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores, quienes huyeron del lugar mientras se escuchaban múltiples disparos.

Las víctimas son dos hombres de 24 años y otro de 25 años, quienes fueron trasladados a un hospital con heridas que inicialmente fueron consideradas potencialmente mortales. Posteriormente, las autoridades informaron que los tres permanecían en condición estable.

Sospechosos huyeron tras abrir fuego

La Policía de la Universidad Morgan State informó que tres sospechosos, cuya identidad aún se desconoce, exhibieron armas de fuego y posteriormente comenzaron a disparar antes de escapar en direcciones desconocidas. El campus universitario se encuentra a pocas cuadras del centro comercial.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo para localizar a los responsables y verificar si existían más víctimas en la zona.

Tras el tiroteo, las autoridades emitieron una alerta por incidente con múltiples víctimas y cerraron temporalmente East Cold Spring Lane en ambos sentidos, además de un carril de Loch Raven Boulevard.

Equipos forenses y detectives procesaron la escena, donde fueron colocados más de 25 marcadores de evidencia. Medios locales reportaron que en el pavimento del centro comercial fueron encontrados más de 30 casquillos de bala de gran calibre.

Un helicóptero de la Policía Estatal de Maryland también participó en las labores de búsqueda y vigilancia.

Vecinos expresan preocupación por la violencia

Elouise Lemon, quien vive frente al centro comercial, relató que al salir de su vivienda vio a los tres hombres tendidos en el estacionamiento.

“Es muy triste que estos jóvenes hayan recibido disparos. Espero que todos se recuperen”, declaró.

Otra residente, Rose Douglas, aseguró que lleva más de cinco décadas viviendo en el sector y afirmó que la comunidad no estaba acostumbrada a hechos de violencia de esta magnitud.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades no han informado sobre arrestos ni han revelado el posible motivo del ataque.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore