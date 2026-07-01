Abogada de E. Jean Carroll afirma que Trump busca frenar pago de $5 millones tras revés judicial

El presidente Donald Trump intenta retrasar el pago de $5 millones que un jurado federal concedió a la escritora E. Jean Carroll por abuso sexual y difamación, mientras su equipo legal prepara una nueva solicitud para que la Corte Suprema reconsidere el caso.

La petición fue revelada por Roberta Kaplan, abogada de Carroll, quien informó al tribunal que los representantes legales de Trump solicitaron el consentimiento de su clienta para posponer la entrega de los recursos, apenas unas horas después de que el máximo tribunal rechazara revisar la apelación del mandatario.

Carroll exige recibir el dinero tras litigio

De acuerdo con documentos judiciales, Kaplan rechazó la solicitud y pidió a un juez federal acelerar la liberación de los $5 millones, además de 779 mil 783 dólares por concepto de intereses acumulados.

La abogada recordó que ambas partes habían acordado en 2023 que Carroll podría cobrar la indemnización si la Corte Suprema se negaba a analizar el recurso de Trump, escenario que finalmente ocurrió el pasado lunes.

“Carroll no da su consentimiento”, respondió Kaplan al equipo legal del presidente, según el documento presentado ante la corte.

Asimismo, la representante legal argumentó que prolongar el litigio sigue perjudicando a su clienta, quien ha esperado casi cuatro años para recibir la compensación ordenada por el jurado.

Trump insiste en llevar el caso a la Corte Suprema

En 2023, un jurado federal concluyó que Donald Trump era responsable de abuso sexual y difamación contra E. Jean Carroll, tras determinar que la agredió en una tienda departamental durante la década de 1990 y posteriormente desacreditó públicamente sus acusaciones.

Trump ha negado reiteradamente los señalamientos y aseguró que nunca conoció a Carroll, además de afirmar que “no es mi tipo”. Sin embargo, durante el juicio se presentó un video en el que el hoy presidente confundió a Carroll con su exesposa Marla Maples, un elemento que la parte demandante utilizó para cuestionar su versión.

Tras el reciente revés en la Corte Suprema, los $5 millones permanecen depositados en una cuenta controlada por el tribunal mientras se resuelve la nueva solicitud de la defensa.

Carroll celebró la decisión del máximo tribunal en su cuenta de Substack con un mensaje en mayúsculas: “¡GANAMOS! ¡ESTA VICTORIA ES PARA TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO!”.

Además, Trump mantiene otra apelación relacionada con un segundo fallo por difamación, en el que un jurado ordenó el pago de $83 millones a favor de Carroll, caso que también buscará llevar ante la Corte Suprema.

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