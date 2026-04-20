Laura Zapata pone en “jaque” a los conductores de “La Casa de los Famosos 6”

Anoche los conductores de “La Casa de los Famosos 6“, Javier Poza y Jimena Gállego, aseguraron que las redes sociales no predicen absolutamente nada de lo que pasa dentro del reality. Tratando de refutar así un planteamiento que Laura Zapata, la octava eliminada, sostuvo durante el programa. Y hay que decir que Laura no mintió. ¡La verdad es que sí lo hacen!

Las redes como tales no funcionan como entes de inteligencia artificial, al menos no en su mayoría y no en temas, por ahora, relacionados con este programa. Detrás de varias cuentas especializadas hay personas que en efecto manejan información, después de llevar años hablando sobre realities como el de “La Casa de los Famosos”, tanto de Telemundo como de otros países.

Dicho esto, ayer Laura Zapata expuso el rumor más fuerte sobre el robo de la salvación. ¿Mintió? ¡No! Ella expuso el rumor tal cual circulaba en las plataformas digitales, el cual señalaba lo siguiente: “Yoridan robará la salvación y sacará a Laura G de la placa de nominados”. ¿Pasó? No, pero sí…

¿A qué nos referimos con no, pero sí?

La clave está en destacar el hecho. El rumor apuntaba a que Tierra robaba la salvación y salvaba a alguien de Tierra. ¿Esto pasó tal cual? En efecto, sí. ¿En dónde estuvo el error? Únicamente en los nombres.

Para empezar, minutos después del ingreso de Sol a “La Casa de los Famosos 6”, la argentina aseguró que ella era más afín a Tierra. Lo dijo dentro de la casa y se expuso dentro del programa. La producción ya estaba enterada de esta preferencia. Entonces, ¿por qué le permitieron jugar el robo de la salvación? De entrada, ya estaba Horacio Pancheri representando a su team “Fuagua” para ese momento. Y Sol ya contaba como representante de Tierra.

Si vamos a hablar de justicia e imparcialidad, la producción debía únicamente realizar una prueba en la que saliera el nombre del retador. Porque si todo apuntaba a lo que ya el público sospechaba, en efecto, tendríamos un dos contra uno en la prueba final del robo. ¡Tal cual pasó! Sol robó la salvación y sacó a Divo de la placa de nominados.

Un paso más hacia la construcción de la estrategia perfecta del cuarto tierra rumbo a la novena eliminación de este reality show. La cereza del pastel, dentro de esta narrativa, sería la eliminación de un habitante de agua. Los rumores en las redes sociales apuntan hacia Celinee Santos y Josh Martínez.

Desde el miércoles de la semana pasada, los conductores, Javier Poza y Jimena Gállego, llevan extasiados por lo que ellos han denominado “la mejor y única estrategia de nominación de la temporada”. “Trazada con hilo fino”, incluso. Pues la corona de este argumento en efecto sería la eliminación de un peso pesado en agua.

¡Hay una clara preferencia de la producción hacia el cuarto Tierra!

Laura Zapata lo ha dejado claro en dos ocasiones. Los conductores lo niegan y hasta parecen molestos por los comentarios de la reconocida actriz. Pero los hechos son irrefutables. En Peacock están todas las galas, y en toda esta semana, incluso en las previas, se puede observar una clara narrativa a favor de unos y en contra de otros.

Anoche se vivió la segunda dinámica de “El Portal”. Una dinámica en la que claramente han querido perjudicar el juego y la imagen de dos habitantes del cuarto agua: Celinee Santos y Curvy Zelma. Anoche el actor Fernando Alonzo ingresó para vivir un careo con Curvy. Que, según palabras de Javier Poza, no salió como esperaban.

¿Qué fue lo que pasó exactamente en este cara a cara? Básicamente, Curvy no se dejó. Enfrentó de frente a Fernando y no solamente no se dejó amedrentar con su presencia, sino que hasta jugó y se divirtió con él, convirtiendo este espacio en el momento más humillante de la carrera del actor. Dejando que Zelma sea la absoluta vencedora del portal. Tal cual ocurrió con Celinee vs. Jennifer Colón.

Pero cuando Javier Poza dice que “no salió como esperaban”, surge la duda: ¿Qué se esperaba entonces? Porque antes de que Fernando Alonzo ingresara, Jimena Gállego lo puso en contexto, “refrescándole la memoria” sobre todo lo que Curvy ha dicho sobre él. Básicamente, dándole munición en contra de la habitante, por si acaso perdía la memoria o no tenía clara la intención bajo la cual se le permitía el acceso.

¡¿Qué se esperaba entonces?!

La Caja de las tentaciones también fue para agua…

Por otra parte, recordemos también la dinámica de “La Casa de las Tentaciones”. ¿A quién tentó primero la producción para nominar con tres puntos a uno de sus compañeros? A Josh Martínez. ¿El cubano forma parte de qué cuarto o equipo? Él pertenece al cuarto agua.

Laura lo dijo, evidenció anoche, al cuestionar por qué todas estas dinámicas llevaban como únicos protagonistas a los habitantes de agua. ¿Será que se vienen tres seguidas en contra o a favor de los habitantes de la tierra?

Hagamos memoria. Javier Poza dijo que “El Portal” no sería igual para todos. ¿Vale asumir entonces que, debido a la clara preferencia del show, los portales que vienen serán en positivo para los habitantes de tierra? ¿Pensar así es descabellado? ¡No lo creo!

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