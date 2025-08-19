¿Rodrygo se va del Real Madrid? Xabi Alonso asegura que lo tiene en “cuenta”

El estreno del Real Madrid en LaLiga frente a Osasuna dejó un foco de atención inesperado: la ausencia de Rodrygo Goes. El delantero brasileño no disputó ni un minuto, lo que encendió rumores sobre su futuro inmediato. Sin embargo, el técnico merengue, Xabi Alonso, despejó las dudas en conferencia de prensa y dejó claro que fue una decisión puntual.

“El Mundial era un contexto diferente por la competición que era y hoy es sólo un partido”, explicó Alonso al ser consultado por la suplencia del atacante.

El entrenador prefirió apostar por Brahim Díaz desde el arranque y, en los cambios, dio prioridad a jóvenes como Franco Mastantuono y Gonzalo García. Una elección que sorprendió, pero que, según él, no responde a un plan a largo plazo.

“Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada. Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza, pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías”, subrayó.

El mercado de fichajes y los rumores en torno a Rodrygo

El escenario del mercado, sin embargo, había alimentado versiones sobre una posible salida. El Manchester City, en algún momento, tanteó la posibilidad de ficharlo como alternativa a Savinho. Con la decisión de los ingleses de mantener al brasileño que ya tienen, la vía se cerró y el interés quedó congelado.

En el caso del Arsenal, surgió la idea de un intercambio que involucrara a William Saliba. Pero nunca hubo acercamientos formales y, a estas alturas, no existen negociaciones abiertas. Mientras tanto, desde Newcastle se habló de un eventual interés, aunque tampoco hay señales claras de que Rodrygo estuviera dispuesto a aceptar una oferta.

Por parte del club blanco, la postura ha sido firme: no han recibido ofertas serias y tampoco han puesto al jugador en el mercado. En su momento se mencionó un precio de salida de €100 millones de euros, aunque, con el cierre del mercado acercándose, algunos reportes sugieren que podría considerarse un monto menor, alrededor de €60 a €70 millones. De cualquier manera, no ha habido propuestas concretas.

Rodrygo, pese a los altibajos en su rol dentro del once inicial, se mantiene comprometido. Aunque no estaría del todo satisfecho con los minutos que recibe, no ha expresado deseos de salir de la institución. Todo apunta a que seguirá vestido de blanco esta temporada, respaldado por las palabras de Xabi Alonso y la ausencia de movimientos reales en el mercado.



