Pep Guardiola descarta irse del Manchester City

Pep Guardiola no piensa en despedirse todavía del Manchester City. El entrenador español, que tiene contrato con el club hasta 2027, dejó entrever que su permanencia podría extenderse incluso más tiempo.

“Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, declaró en una entrevista con el canal Men In Blazers.

Pep Guardiola asked how he will know when it’s time to take a break:



“I have two more years, maybe I extend two more years! The question is when will I stop? This year, or in two years, or in four years…” pic.twitter.com/cVImWhFgI1 — City Report (@cityreport_) August 19, 2025

El arranque de temporada también respalda su optimismo. Guardiola destacó que el equipo transmite buenas sensaciones después del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos. “El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada”, apuntó. Sus palabras llegaron tras la victoria por 0-4 frente al Wolverhampton Wanderers, resultado que refuerza el buen momento de los campeones ingleses.

Además, Guardiola mostró su apego por la ciudad que lo ha acogido desde 2016. “Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo”, señaló el técnico, que en este tiempo ha logrado convertir al Manchester City en una de las potencias más dominantes de Europa.

Un palmarés que lo coloca en la élite histórica

Desde su llegada al banquillo celeste, Guardiola ha cosechado seis títulos de Premier League y, como punto culminante, la primera Champions League en la historia del club. A lo largo de su carrera, sumando sus etapas en FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, acumula un total de 39 trofeos.

Esa cifra lo coloca en el podio de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. En 2024 alcanzó la segunda posición de la clasificación histórica de técnicos más laureados, solo por detrás de Sir Alex Ferguson, quien ostenta 49 títulos. Detrás de Guardiola aparece Mircea Lucescu, que con su extensa carrera en clubes como Shakhtar Donetsk, Galatasaray y Dynamo Kiev ha reunido 33 trofeos.

El contraste entre estos nombres ilustra la dimensión de Guardiola dentro del fútbol moderno. Ferguson lidera con un palmarés difícil de igualar, pero el técnico catalán todavía tiene margen para ampliar su colección. Si se cumplen sus palabras y decide prolongar su contrato, podría acercarse aún más a ese récord histórico.

Con nueve años ya en Mánchester y un proyecto deportivo que sigue sólido, Guardiola parece lejos de dar por terminada su etapa en Inglaterra. Y si algo ha demostrado en su carrera es que sus decisiones rara vez pasan inadvertidas para el mundo del fútbol.



