El Real Madrid gana su primer partido de Liga con el debut de Mastantuono

Un solitario gol de penalti de Kylian Mbappé dio al Real Madrid su primera victoria de la temporada en Liga frente a Osasuna (1-0), en un Santiago Bernabéu que estrenó nueva era con Xabi Alonso en el banquillo. El delantero francés forzó y ejecutó la pena máxima al minuto 51, tras un recorte dentro del área que provocó la falta de Juan Cruz.

El partido no fue un festival de goles ni de ocasiones claras, pero sí un escaparate de la solidez táctica que Alonso ha intentado imprimir desde su llegada. El equipo madrileño dominó gran parte del encuentro, instalado en campo rival, aunque con poca velocidad en la zona decisiva y sin demasiada claridad ofensiva.

El Real Madrid mostró orden en defensa y presión alta en la recuperación. Courtois apenas fue exigido y el cuadro blanco consiguió neutralizar los intentos aislados de Osasuna.

El equipo de Alessio Lisci, que planteó una defensa de cinco hombres, resistió durante gran parte del choque, aunque sin generar verdadero peligro salvo en la recta final, cuando Budimir desperdició de cabeza la oportunidad más clara para empatar.

Mastantuono, un debut que ilusiona al Bernabéu

El otro gran protagonista de la noche fue el argentino Franco Mastantuono, quien debutó con el Real Madrid al ingresar en el minuto 68. Con apenas 18 años recién cumplidos, el juvenil se ganó una ovación cerrada del público, que coreó su nombre desde las gradas.

Mastantuono no se escondió. Pidió la pelota, encaró a rivales y hasta recuperó tres balones en los treinta minutos que disputó, mostrando intensidad y personalidad. Incluso estuvo cerca del gol en el minuto 89, cuando un disparo suyo al primer palo fue detenido por el portero Sergio Herrera. También se encargó de ejecutar un tiro de esquina apenas entró al campo, reflejo de la confianza que le dio Alonso.

El argentino compartió protagonismo con Dani Carvajal, que volvió a jugar en el Bernabéu tras recuperarse de una grave lesión de rodilla sufrida en octubre de 2024. Ambos fueron recibidos con una ovación especial, pero la frescura del debutante acaparó gran parte de la atención.

En el tramo final, el Madrid intentó ampliar la ventaja, aunque sin éxito. Vinícius Jr. salió sustituido por Gonzalo, en una decisión que dejó dudas sobre el futuro inmediato de Rodrygo, quien no tuvo minutos. La falta de pegada del equipo permitió que el resultado quedara abierto hasta el final, generando cierta tensión en el estadio.

Con el triunfo, el Real Madrid rompe la inercia de la temporada pasada y arranca con tres puntos valiosos. Además, celebra la irrupción de Mastantuono, un jugador que promete dar mucho de qué hablar. En la memoria quedó también un dato curioso: la última vez que Osasuna ganó en el Bernabéu fue el 11 de abril de 2004, cuando Javier Aguirre dirigía a los rojillos contra los “Galácticos” de Carlos Queiroz.



