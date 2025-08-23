El FC Barcelona logra contra el Levante su primera remontada épica de la liga

El FC Barcelona tuvo que emplearse a fondo para sacar adelante un partido que se le complicó más de lo esperado frente a un Levante que, lejos de intimidarse ante el vigente campeón de Primera, mostró personalidad y pegada. El 2-0 con el que se marcharon los locales al descanso parecía encaminar la sorpresa de la jornada, pero la reacción culé en la segunda mitad terminó inclinando la balanza para voltear el score a un definitivo 2-3.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El duelo comenzó con un ambiente electrizante en un Ciutat de València repleto. Los levantinistas, liderados por un inspirado José Luis Morales, apostaron por un plan directo: transiciones rápidas y presión sobre la defensa blaugrana. La estrategia dio resultado en el minuto 15, cuando Iván Romero abrió el marcador tras una jugada construida por Manu Sánchez y prolongada por Morales. El estadio explotó de alegría.

El golpe dejó tocado al Barça, que lo intentó con disparos de media distancia y centros laterales. Ferran Torres estuvo cerca de igualar con un disparo al travesaño, pero el guardameta Pablo Campos se mostró seguro y desbarató cada aproximación. Cuando parecía que el descanso llegaba con un gol de desventaja, una mano de Balde en su propia área fue sancionada con penalti tras revisión del VAR. Morales, con sangre fría, puso el 2-0 en el último suspiro del primer tiempo.

La remontada culé

El inicio de la segunda parte trajo consigo un cambio radical. Hansi Flick movió el banquillo y la entrada de Gavi y Dani Olmo dio otro ritmo al equipo. A los pocos minutos, Pedri recortó distancias con un disparo preciso desde fuera del área que sorprendió a Campos. Apenas tres minutos después, Ferran Torres firmó el empate tras un saque de esquina ejecutado por Raphinha.

Con el marcador igualado, el Barcelona se adueñó por completo de la pelota y el Levante empezó a acusar el desgaste. Aun así, el portero Campos se erigió en héroe local con varias intervenciones de mérito que mantuvieron vivo el sueño del empate. El conjunto granota, pese a los cambios de Julián Calero, ya no tenía la misma energía para correr a la contra.

La resistencia levantinista, sin embargo, se derrumbó en el tiempo añadido. En el minuto 91, un centro de Lamine Yamal encontró el infortunio de Unai Elgezabal, que al intentar despejar terminó enviando el balón a su propia portería. El 2-3 desató la euforia visitante y selló la primera remontada épica del Barcelona en la temporada.

LAMINE YAMAL CAUSES THE OWN GOAL TO COMPLETE THE COMEBACK IN STOPPAGE TIME!



FROM DOWN 0-2 TO 3-2 😱 pic.twitter.com/Ys0drVfE6Q — ESPN FC (@ESPNFC) August 23, 2025

El campeón de liga se llevó los tres puntos y, más allá del resultado, dejó claro que tiene recursos para sobrevivir incluso en los escenarios más adversos. El Levante, por su parte, se marchó con la sensación amarga de haber rozado una hazaña histórica que se escapó en los últimos segundos.

Sigue leyendo:

• FIFA condena enérgicamente la violencia que se suscitó en Argentina y espera “sanciones ejemplares”

• Presidente del América: “Nos encantaría jugar un partido de Liga MX en Estados Unidos”