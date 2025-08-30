Claudia Sheinbaum regalará su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo 2026

La presidenta de México Claudia Sheinbaum puso en duda su asistencia a la inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca al adelantar que regalará a una niña o mujer de escasos recursos que le apasione el fútbol, el boleto entregado por el titular de la FIFA Gianni Infantino.

Lo anterior fue dado a conocer por la mandataria mexicana en su conferencia habitual “La Mañanera del Pueblo”, en donde agradeció el detalle del presidente de la FIFA en la visita que realizó a Palacio Nacional como respuesta a la invitación que se le hizo hace tiempo para tocar temas inherentes a la organización de la justa mundialista.

El pasado jueves Sheinbaum compartió en sus redes sociales los detalles de la visita oficial de Infantino al recinto oficial del gobierno mexicano en donde le entregaron el primer boleto de la serie con el número 0001 para el duelo inaugural de la justa mundialista que está programado para el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, además de recibir un balón oficial y una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

Por tal motivo, la jefa del Gobierno mexicano resaltó la importancia de dar a conocer todo lo relacionado con el Mundial, sobre todo por el impacto de todos los ojos de más de 6 millones de personas que estarán fijos en México por la realización de la Copa del Mundo.

“Me siento contenta, ayer (jueves) vino el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. 11 de junio, la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, ya falta poco. Si me dio un boleto, el 001, estoy pensando en dárselo a una niña, una joven que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de ir al Estadio”, precisó.

Momento histórico para México

La mandataria de la nación azteca también destacó que México vivirá un momento histórico al organizar por tercera ocasión una justa mundialista, después de que en 1970 y 1986, se escribió una historia en los anales del fútbol mundial y que ahora con la edición del 2026, colocarán al coloso de Santa Úrsula en la historia por celebrar por tercera ocasión el arranque de una competencia mundialista.

Por esa razón, Sheinbaum agradeció la visita del titular de la FIFA a Palacio Nacional: “Agradezco mucho la visita de Gianni Infantino. Es un momento especial. Cerca de 6 billones de personas ven la inauguración del Mundial.

La CDMX tiene el orgullo de ser por tercera vez en recibir la inauguración del Mundial. Va a ser un momento importante para México, vamos a estar en los ojos del mundo, como siempre el pueblo de México es generoso, alegre, va a ser bonito para nuestro país”, destacó.

La mandataria adelantó que su gobierno prepara actividades para que el evento no se limite únicamente a quienes puedan pagar una entrada al estadio. Informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya organiza algunos de los preparativos en coordinación con la FIFA y el comité organizador local.

