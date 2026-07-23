“No fue un puñetazo”: Roberto Ayala rompe el silencio tras su agresión a Dani Olmo

El asistente técnico de la Selección Argentina reconoció su error tras el empujón a Dani Olmo en la final ante España, aunque denunció una “animosidad” contra la Albiceleste, sobre todo en el pasado Mundial 2026, en donde se recrudeció esa percepción.



La tensión de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue dejando secuelas. Roberto Ayala, exdefensa y actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, rompió el silencio tras verse involucrado en la trifulca al término del encuentro. El “Ratón” no tardó en reconocer que la frustración le nubló la razón.

???? Roberto Ayala, ayudante de Scaloni en la Selección Argentina, ha pedido perdón por este momento con Dani Olmo tras la final del Mundial:



"Fue más un EMPUJÓN que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir. Si veo a Dani le pediré DISCULPAS en persona"



"Obviamente que? — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026



Ayala enfrentó las críticas que lo señalan como instigador de la violencia, especialmente tras el empellón que le propinó al español Dani Olmo, una actitud lejana al rol de calma que mostró Scaloni.



¿Cómo inició la trifulca?



Al finalizar el partido, el mediocampista argentino Leandro Paredes encaró a dos futbolistas de la Furia Roja. La chispa encendió una gresca en la que los asistentes técnicos Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar terminaron involucrados.



Ayala fue uno de los participantes más activos. El lío no pasó a mayores gracias a la oportuna intervención de los propios jugadores españoles que calmaron los ánimos y terminaron separando a los rijosos.



La explicación de Roberto Ayala: “Fue un empujón, no un puñetazo”



En una entrevista con Esports Migdia de Valencia Capital Radio, el exjugador explicó que su intención inicial era separar a los futbolistas, pero las revoluciones del partido lo traicionaron.



Su mea culpa: “Mi intención fue separar. Te encuentras con cosas que pasan con las pulsaciones a mil, pero no es excusa. Mi comportamiento tiene que ser otro”.



La agresión a Olmo: “Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo, como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo, le pediré disculpas en persona”.

? EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



?? AYALA: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"



? @Capital_vlc pic.twitter.com/5b04OxkC7V — Esports Migdia ? (@esportsvcr) July 22, 2026



El arrepentimiento: “Obviamente, estoy arrepentido. Ocupo un lugar donde no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que reciba de la otra parte, cambie mi humor y mis actos”.



¿Hay una campaña contra la Selección Argentina?



Además de disculparse, Ayala lanzó un dardo al entorno internacional. El exfutbolista aseguró que existe una percepción negativa constante hacia el equipo campeón del mundo.



“No sé si es una campaña, pero últimamente hay cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección. Jugamos el futbol que nosotros sentimos y esta selección jugó para su pueblo”, sentenció.

ROBERTO AYALA HABLÓ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026



Roberto "Ratón" Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, se refirió a las versiones y teorías que surgieron tras la final del Mundial 2026.



? AM 910

?APP: La Red

?? YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/YOwKkRovma — Radio La Red – AM 910 ? (@radiolared) July 22, 2026



El panorama: Tras estos incidentes, la FIFA ya abrió una investigación formal para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones reglamentarias correspondientes al cuerpo técnico y jugadores involucrados.



Seguir leyendo:

– Mario Kempes cuestiona las teorías conspiranoicas sobre la caída de Argentina

-Ni venganza ni sanción: La contundente frase de Gavi sobre Leandro Paredes tras los golpes de la final

– Ricardo La Volpe cuestiona la rivalidad entre México y Argentina











