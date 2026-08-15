Marco Antonio Barrera ubica al Canelo Álvarez en el top cinco de México

El exboxeador Marco Antonio Barrera emitió declaraciones sobre la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez.

El exatleta ubicó al peleador en la casilla número cinco de la lista de representantes de México en la disciplina.

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La clasificación de Marco Antonio Barrera presenta a Julio César Chávez en la posición de inicio. El orden continúa con los boxeadores Salvador Sánchez, Ricardo López y Juan Manuel Márquez antes de mencionar a Álvarez.

Durante una charla en el canal de YouTube Los Reyes del Podcast, Marco Antonio Barrera detalló el esquema. “El uno es Chávez, el dos Salvador Sánchez, el tres Ricardo López, el cuatro Juan Manuel Márquez, en cinco Canelo y yo soy el seis”, enumeró el expugilista.

Títulos en categorías de peso

Saúl Álvarez acumula campeonatos en cuatro divisiones, desde peso superwélter hasta la categoría de semipesados. El atleta de México también registró la unificación de los cuatro cinturones en la división de peso supermediano.

Marco Antonio Barrera analizó los logros de Álvarez frente a las características de los pugilistas del país. “Difícilmente un mexicano va a ganar los títulos que él tiene en esas divisiones, somos chaparritos los mexicanos, no estamos tan grandes”, explicó en el programa.

El expugilista destacó la diferencia de estatura en los combates de campeonato. “Si tú ves a Canelo me debe llevar unos cinco o seis centímetros y se sube con unos de 1.90, 1.80”, añadió sobre los rivales de turno.

Estadísticas y revisión de los números en el deporte

Las cifras de defensas de campeonato ubican a Álvarez por encima del registro de Marco Antonio Barrera. El atleta en retiro reconoció que los datos de la disciplina respaldan el lugar de Álvarez en el escalafón de boxeo.

“No es que lo crea, es que los números lo dicen”, sentenció sobre los resultados de su compatriota. “Yo era el segundo abajo de Chávez en tener más defensas del campeonato mundial y ahora ya se colocó Canelo como número dos”, detalló.

El exboxeador concluyó la intervención con un recordatorio sobre la naturaleza de la disciplina. “El boxeo es un deporte de apreciación y tú puedes dar tu punto de vista, no eres un juez para calificar una pelea”, expuso al público.

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