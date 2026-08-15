Teófimo López tiene el panorama claro para imponerse ante Rolly Romero

El boxeador Teófimo López pactó un combate en la categoría de 147 libras. El atleta enfrentará a Rolando Romero el 22 de agosto por el cinturón de la organización.

El salto de división representa un riesgo de competencia para Teófimo López. El peleador analizó el perfil del oponente y los resultados de este cruce de guantes.

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“Estoy peleando contra un gran pegador en las 147 libras y subiendo a ese peso por primera vez”, expresó el pugilista. “Estamos asumiendo un riesgo, porque sin riesgo no hay recompensa”, agregó sobre su determinación.

La meta de Teófimo López consiste en obtener el triunfo dentro del cuadrilátero. “Solo me concentro en mis objetivos para salir victorioso”, indicó el deportista en relación con su preparación de campamento.

Los planes en la categoría y los contratos

El ascenso de peso genera expectativas de combates para Teófimo López. El atleta prefiere enfocar su rutina de trabajo en el compromiso ante Romero antes de evaluar expedientes de rivales.

“Cada pelea en 147 será mi pelea más grande. No diré que todas serán las más desafiantes. El mejor hombre terminará en la cima”, expuso el peleador sobre el futuro de su carrera.

La firma de acuerdos con empresas de transmisión de eventos integra la agenda del deportista. “Estoy tratando de concretar las mejores peleas que podamos hacer. Firmar con DAZN fue una decisión obvia”, detalló.

El análisis de las estadísticas del oponente

Los números de Romero reciben la atención de Teófimo López en la antesala de la función. El pugilista reconoció las destrezas del monarca de la división para controlar los tiempos de intercambio.

“Creo que las habilidades de Rolly están subestimadas. Él controla el ritmo y hace que la pelea sea suya, todos pasan por alto eso”, relató el boxeador sobre el estilo de su contraparte.

La talla de los atletas figura en las declaraciones del retador. “No está infravalorado en cuanto a estatura. Por algo es campeón mundial”, sentenció al concluir su diálogo con los comunicadores.

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