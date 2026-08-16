Claressa Shields se impuso en seis asaltos y es nueva campeona unificada

Claressa Shields venció a Kaye Scott por nocaut técnico durante el sexto asalto. El combate se desarrolló este sábado en la State Farm Arena de Georgia.

Con este resultado, la pugilista estadounidense obtuvo los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de peso medio.

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Para este encuentro, Claressa Shields bajó tres divisiones con el objetivo de retar a la boxeadora australiana. Desde el primer asalto, la estadounidense tomó el control mediante combinaciones de golpes y velocidad en sus movimientos.

Scott intentó mantener la distancia utilizando el jab. Sin embargo, la estrategia no detuvo el avance de su oponente, quien lograba conectar series de tres o más impactos.

Durante el intercambio, Claressa Shields optó en varias ocasiones por bajar la guardia. La pugilista esquivaba los ataques recargándose en las cuerdas y respondía con ganchos al cuerpo y al rostro de su rival.

El desenlace en el sexto asalto

La definición del pleito llegó a la mitad del enfrentamiento. Claressa Shields conectó un gancho de izquierda que desestabilizó a Scott. Las cuerdas del cuadrilátero evitaron la caída de la entonces monarca.

El árbitro intervino para aplicar la cuenta de protección reglamentaria. Tras autorizar la reanudación de las acciones, la estadounidense lanzó una nueva serie de golpes sin recibir respuesta.

THE MOMENT CLARESSA SHIELDS CLAIMED THE TITLES ? pic.twitter.com/433KCUB4r0 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 16, 2026

Ante esta situación, la esquina de la boxeadora australiana arrojó las toallas al centro del ring. El árbitro decretó el final del combate y oficializó el triunfo por la vía rápida.

Un nuevo hito en su palmarés

Con esta victoria, Claressa Shields añade dos campeonatos unificados a su registro profesional. Actualmente, la atleta también posee la corona indiscutida en la división de peso pesado.

GREATNESS ?



Terence Crawford, Floyd Mayweather and Shakur Stevenson posing with Claressa Shields after her victory over Kaye Scott ? pic.twitter.com/kBhe0bV1Vc — Ring Magazine (@ringmagazine) August 16, 2026

La trayectoria de Claressa Shields incluye dos medallas olímpicas y campeonatos mundiales en cinco categorías de peso diferentes. Este reciente triunfo consolida sus estadísticas dentro del boxeo internacional.

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