Dana White muestra su frustración por las trabas en la pelea Joshua-Fury

Las negociaciones para el combate entre los boxeadores Tyson Fury y Anthony Joshua continúan en proceso. El directivo Dana White habló sobre los retrasos para oficializar este encuentro de la división de peso pesado.

Los atletas acordaron la realización del evento, pero la sede del pleito detiene el anuncio. El promotor Eddie Hearn solicita que la función se realice en el Reino Unido según los pactos de la mesa de trabajo.

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En contraste, Dana White maneja opciones para llevar el combate a ciudades de Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa del evento UFC 330 en Filadelfia, el empresario abordó el estatus de las negociaciones.

Dana White on the JOSHUA VS FURY fight.



DW: There’s a lot of fkn money up for grabs in this fight. Dyu wana fight, or dyu not wanna fight? I don’t give a shit one way or the other’



He dgaf, so why should we anymore? Smh pic.twitter.com/XwspJelzYU — The 505 ? (@the505way) August 16, 2026

“O quieren pelear o no”, mencionó Dana White al referirse a la disposición de los pugilistas. El promotor afirmó que los acuerdos de televisión y del recinto deportivo ya están cerrados por su parte.

Al recibir preguntas sobre Nueva York como sede, reiteró que la decisión recae en los boxeadores. Explicó que existe dinero en juego y que ambos deben tener la intención de subir al cuadrilátero.

Los combates de preparación

Sobre la opción de organizar la cartelera en el Reino Unido, Dana White indicó que no tiene inconveniente con la ubicación. Agregó que este enfrentamiento debió ocurrir hace una década.

Semanas atrás, el directivo cuestionó la preparación de los peleadores tras sus compromisos de boxeo. Anthony Joshua venció por nocaut a Kristian Prenga en el segundo asalto en Arabia Saudita, luego de caer a la lona en dos ocasiones.

Un día antes, Tyson Fury derrotó a Mariusz Wach en el séptimo asalto durante una función en Tailandia. Las declaraciones de Dana White surgen tras los resultados de ambos atletas en sus combates de antesala.

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