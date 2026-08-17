Vergil Ortiz está considerando cambiar de peso para su siguiente pleito

El boxeador Vergil Ortiz subirá al cuadrilátero durante el mes de noviembre. El atleta registra inactividad desde su combate contra Erickson Lubin en la ciudad de Fort Worth, Texas.

La pausa en su carrera ocurrió por un proceso legal contra la empresa Golden Boy. Las partes concluyeron la disputa mediante la firma de un acuerdo el 17 de julio.

Las opciones de divisiones

Rick Mirigian, representante del pugilista, confirmó el regreso del deportista. El agente explicó que el equipo analiza nombres en las categorías de 154 y 160 libras para el encuentro.

El mánager de Vergil Ortiz señaló que esperan la respuesta de un rival en el peso superwélter. Agregó que el anuncio sobre la cartelera ocurrirá en las semanas siguientes.

Actualmente, Vergil Ortiz ostenta el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 154 libras. El atleta ingresó a esta división en enero de 2024 por temas de salud.

El panorama de los títulos

El ascenso a la categoría de peso mediano representa una alternativa para Vergil Ortiz. Esta decisión surge ante la agenda de los monarcas de la división de peso superwélter.

Boxeadores como Jaron Ennis y Sebastián Fundora proyectan defensas de sus cinturones frente a otros retadores. Ante este escenario, Vergil Ortiz aguarda la confirmación de su oponente para disputar un campeonato.

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