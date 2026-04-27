Taylor Swift da el paso de registrar su voz y su imagen para protegerse de la IA

Taylor Swift dio un paso clave para blindar su identidad en la era de la inteligencia artificial. La superestrella presentó tres solicitudes de registro de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), con el objetivo de proteger tanto su voz como una de sus imágenes más icónicas, según reseñó Variety.

Las solicitudes fueron presentadas el viernes, 24 de abril, y fueron detectadas por el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben, de Gerben IP. A través de un blog, escribió que dos de las solicitudes corresponden a marcas sonoras que cubren su voz: las frases “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”.

La tercera es una marca visual que protege una fotografía concreta de la artista. Se trataría de una imagen de Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra y vistiendo un body iridiscente multicolor con botas plateadas durante su gira “The Eras Tour”.

Taylor Swift durante una presentación de “The Eras Tour” en diciembre de 2024 en Vancouver.

Crédito: AP Photo/Lindsey Wasson, file.

Preocupaciones sobre la inteligencia artificial

Según Gerben, estas solicitudes reflejan una creciente preocupación entre los artistas del entretenimiento por el uso no consentido de sus voces e imágenes mediante herramientas de IA.

En el caso de Swift, su imagen ha sido utilizada sin permiso en numerosas falsificaciones generadas por inteligencia artificial, incluyendo chatbots de Meta y pornografía deepfake que circuló por internet.

Además, durante la campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, el presidente Donald Trump compartió imágenes falsas generadas por IA que sugerían erróneamente que Swift le había brindado su apoyo.

Con esta estrategia, la cantante sigue los pasos del actor Matthew McConaughey, quien recientemente obtuvo registros de marca similares para proteger su propia identidad frente al avance de la IA.

En un artículo publicado este lunes, Gerben explicó que este tipo de registros pueden ser una herramienta legal clave para que celebridades como Swift defiendan sus derechos de nombre, imagen y semejanza. Cabe aclarar que Gerben no representa a ninguna de las partes involucradas en las solicitudes de Swift.

La medida posiciona a Swift como una de las primeras figuras musicales en buscar un blindaje explícito de su voz y su imagen visual ante los desafíos que impone la inteligencia artificial.

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