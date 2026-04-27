Taylor Swift es la artista más escuchada de todos los tiempos en Spotify

En un hito sin precedentes para la industria musical, Taylor Swift fue coronada como la artista más escuchada en la historia de Spotify.

La plataforma líder de streaming, que celebra su 20 aniversario este 2026, hizo público por primera vez su ranking histórico, confirmando el dominio absoluto de la cantautora de Pensilvania en el consumo digital global.

El informe, difundido el 23 de abril, sitúa a Swift en la cima del podio, superando a figuras de renombre internacional.

El Top 5 de los artistas con más reproducciones de todos los tiempos se completa con el puertorriqueño Bad Bunny en segundo lugar —el único latino del ranking—, seguido por Drake, The Weeknd y Ariana Grande.

El éxito de Swift no solo responde a su prolífica producción reciente, sino a su capacidad para movilizar a una base de seguidores masiva en la era del streaming.

Aunque Swift domina como artista, otros nombres lideran categorías específicas. Bad Bunny ostenta el récord del álbum más escuchado con “Un Verano Sin Ti”, el cual roza los 22 mil millones de reproducciones.

Por su parte, The Weeknd se queda con el título de la canción más reproducida de la historia gracias a su éxito global “Blinding Lights“.

El ranking también destaca la longevidad de bandas como Coldplay, cuya canción “Yellow“ (2000) es la más antigua en el Top 20, y el vertiginoso ascenso de éxitos recientes como “Die With a Smile“ de Lady Gaga y Bruno Mars.

Con este anuncio, Taylor Swift reafirma su estatus como la figura definitiva de la música contemporánea, liderando una lista que define los gustos de toda una generación.

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