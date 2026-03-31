Taylor Swift enfrenta demanda por supuesto plagio

Taylor Swift se encuentra nuevamente en el ojo del huracán legal. Según documentos judiciales recientes, la cantante enfrenta una demanda por infracción de marca registrada relacionada con su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”.

De acuerdo con TMZ, la acción legal fue interpuesta por Maren Wade, una artista residente en Las Vegas, quien sostiene que el título y el concepto promocional del disco de Swift se apropian indebidamente de una propiedad intelectual que ella ha construido desde 2014.

Wade afirma que su proyecto, originalmente una columna en Las Vegas Weekly y posteriormente un espectáculo teatral titulado “Confessions of a Showgirl”, fue registrado oficialmente como marca en 2015.

El núcleo de la demanda radica en la “impresión comercial general” similar entre ambos títulos. Los abogados de Wade argumentan que el equipo de Swift ignoró las advertencias previas.

De hecho, según TMZ, trascendió que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ya había rechazado el año pasado el intento de la cantante por registrar “Life of a Showgirl”, citando un posible riesgo de confusión con la marca de Wade.

“Sienten un gran respeto por el éxito de Swift, pero la ley existe para proteger a todos los creadores”, declaró Jaymie Parkkinen, abogado de la demandante.

Wade teme que la magnitud comercial de Swift provoque que su trabajo original sea percibido injustamente como una copia.

La demanda exige una compensación económica y una orden judicial para que Swift deje de utilizar el nombre en productos y servicios.

Hasta el momento, el equipo de la estrella —cuyo álbum batió récords de ventas en 2025— no ha emitido comentarios oficiales.

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