Taylor Swift celebra su decimocuarto número 1 en el Hot 100 de Billboard

Taylor Swift sigue imparable y sumando récords a su exitosa carrera. La cantante de 36 años acaba de alcanzar su decimocuarto sencillo número 1 en la lista Billboard Hot 100, una hazaña que la posiciona en un grupo de leyendas de la música y que, además, tiene un significado muy especial que se ha estado cocinando a fuego lento durante más de una década.

El tema con el que Swift consiguió este nuevo éxito es ‘Opalite‘, el segundo sencillo de su más reciente álbum, ‘The Life of a Showgirl’. Este logro la sitúa en un empate con Rihanna en el tercer puesto de los artistas con más números uno en la historia del Hot 100. La lista está liderada por The Beatles con 20, seguidos de Mariah Carey con 19.

Taylor Swift celebra en Instagram

Sin embargo, lo que hace este momento aún más emotivo para la artista es un detalle que ella misma compartió con sus fans. En una publicación de Instagram, Taylor explicó que ‘Opalite’ marca la primera vez en 12 años que logra que dos canciones de un mismo álbum alcancen el codiciado puesto número uno.

La última vez que vivió una situación similar fue con su aclamado disco ‘1989’, lanzado en 2014, que produjo megaéxitos como ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’ y ‘Bad Blood’.

“Para poner esto en perspectiva… ¡Esta es en realidad la primera vez que he tenido dos Hot 100 #1 de un álbum desde que mi álbum ‘1989’ salió en 2014, hace casi doce años!”, escribió la cantante en la red social.

Para celebrar la ocasión, Swift compartió con sus seguidores una colección de fotos y vídeos detrás de las cámaras de la realización de ‘Opalite’.

“No puedo resumir mi emoción y estoy tan impresionada por el amor que le han demostrado a esta canción y video“, expresó. “Sé que son muchos números, pero todo suma para que esté muy agradecida con los fans que ayudaron a que esto sucediera al recibir esta canción en sus vidas con los brazos abiertos. En serio, estoy rebotando por las paredes por esto!”

Con su característico sentido del humor, la artista concluyó: “Solo quería decir GRACIAS, podría ir a comprar un pretzel gigante al centro comercial para celebrar, iykyk (si sabes a qué me refiero)”.

Las 14 canciones que han llevado a Taylor Swift a la cima:

‘Opalite’ (1 semana)

‘The Fate of Ophelia’ (10 semanas)

‘Fortnight’ con Post Malone (2 semanas)

‘Is It Over Now?’ (1 semana)

‘Cruel Summer’ (2 semanas)

‘Anti-Hero’ (8 semanas)

‘All Too Well (Taylor’s Version)’ (1 semana)

‘Willow’ (1 semana)

‘Cardigan’ (1 semana)

‘Look What You Made Me Do’ (3 semanas)

‘Bad Blood’ con Kendrick Lamar (1 semana)

‘Blank Space’ (7 semanas)

‘Shake It Off’ (4 semanas)

‘We Are Never Ever Getting Back Together’ (3 semanas)

