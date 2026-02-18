Taylor Swift: Imputan a sospechoso de atentado frustrado en su show en Viena 2024

Se han revelado nuevos avances dentro de la investigación que la policía austriaca inició tras el intento de ataque terrorista que provocó la cancelación de tres presentaciones de la cantante estadounidense Taylor Swift en agosto de 2024.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía de Austria presentó cargos por el delito de terrorismo contra un individuo de 21 años que fue detenido hace dos años por se el sospechoso principal de un intento de ataque que, según los hallazgos, tenía lazos islamistas.

Esta versión se vio confirmada por la fiscalía, pues se encontraron pruebas que lo asocian de forma directa con el grupo y, ademas, habría buscado en Internet información sobre un tipo de bomba de metralla empleada por esa organización.

Aunado a estas búsquedas, la policía le imputa la difusión de “material propagandístico” del grupo islámico a través de contenido difundido por medio de redes sociales.

“El procesado también está acusado de incitar a delitos terroristas a través de Snapchat con vídeos destinados a matar infieles, así como de enviar archivos que glorifican al Estado Islámico y otro material de propaganda a través de varios servicios de mensajería”, se estipula en el escrito difundido.

En el comunicado emitido por las autoridades austriacas se detalló que el sospechoso habría fabricado una “pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona” e intentado adquirir armas de forma ⁠ilegal.

Aunque el nombre del imputado no fue revelado dentro del escrito difundido públicamente, medios de comunicación austriacos lo identificaron como “Beran A”, tratándose hasta el momento del único detenido en relación con el ataque planeado.

En caso de confirmarse su culpabilidad en el caso, la ley austriaca indica que podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión. Por el momento, el equipo de Taylor Swift no se ha pronunciado con respecto al tema.

No obstante, lejos de ser sinónimo de indiferencia, la ganadora del Grammy ha dejado claro que se trata de una forma de no entorpecer el proceso legal: “En casos como este, el silencio es en realidad una muestra de moderación, y esperar para expresarse en el momento adecuado“, escribió Swift en 2024, tan solo unas semanas después del incidente.

