Taylor Swift es, de nuevo, la cantante más rica del mundo, según Forbes

Taylor Swift volvió a hacer historia. Según el listado de multimillonarios 2026 de la revista Forbes, la estrella estadounidense se ha consolidado como la cantante femenina con el mayor patrimonio del planeta, alcanzando la impresionante cifra de 2,000 millones de dólares.

Este nuevo hito financiero sitúa a la intérprete de “Anti-Hero” por encima de otras estrellas de la industria como Rihanna y Beyoncé, quienes registran fortunas estimadas en 1,000 millones de dólares cada una.

Con apenas 36 años, Swift no solo lidera el ámbito musical, sino que ocupa el séptimo lugar en el ranking general de celebridades multimillonarias, que este año reúne a 22 personalidades del entretenimiento y el deporte.

Claves de su imperio

El ascenso de Swift a la cima de la pirámide económica del entretenimiento se sustenta en tres pilares fundamentales detallados por Forbes:

Giras y regalías: Cerca de 1,000 millones de dólares provienen de sus ingresos por streaming y, fundamentalmente, de su histórica gira The Eras Tour, que rompió récords de recaudación global.

Catálogo musical: Sus grabaciones y composiciones están valoradas en aproximadamente 900 millones de dólares, un activo que ha crecido exponencialmente gracias a su estrategia de regrabar sus primeros álbumes.

Bienes raíces: Un portafolio inmobiliario de lujo valorado en 100 millones de dólares.

A diferencia de otras figuras como Rihanna, cuya riqueza proviene mayoritariamente de su marca de cosméticos Fenty Beauty, el patrimonio de Swift es un fenómeno casi exclusivo de su producción musical y su desempeño sobre los escenarios.

En el ranking general de celebridades, liderado por los cineastas Steven Spielberg (7,100 millones) y George Lucas (5,200 millones), la presencia de Swift destaca como un símbolo del poder económico que la propiedad intelectual y la conexión directa con los fans pueden generar.

