Travis Kelce reveló lo que más le emociona de su boda con Taylor Swift

Travis Kelce está oficialmente en la cuenta regresiva para el altar. El jugador estrella de los Kansas City Chiefs compartió un vistazo inédito de sus sentimientos sobre su boda con la superestrella Taylor Swift, revelando el detalle que más le entusiasma de la ceremonia.

Durante un episodio de su podcast New Heights, Travis y su hermano Jason Kelce conversaron con el golfista profesional Rory McIlroy. Fue en este espacio donde surgió el tema de las nupcias, cuando McIlroy comparó la experiencia de ganar el Masters con la atmósfera surrealista de una boda.

“Travis, lo sentirás este año cuando estés sentado en tu boda y tengas a todas las personas de tu infancia en una misma habitación… es surrealista e increíble”, comentó McIlroy.

Kelce, con una sonrisa que sus seguidores no tardaron en notar, respondió con entusiasmo: “No puedo esperar”.

Un reencuentro único

Para Kelce, lo más emocionante no es solo el intercambio de votos, sino la oportunidad de reunir a todos sus seres queridos, desde sus amigos de la infancia en Ohio hasta sus compañeros de la NFL, bajo un mismo techo junto a la familia y amigos de Swift.

Aunque la pareja ha intentado mantener los detalles bajo llave, fuentes cercanas informaron recientemente que la boda se celebrará en la ciudad de Nueva York el próximo 3 de julio, descartando rumores previos sobre Rhode Island.

La pareja se comprometió en agosto de 2025 tras dos años de una relación.

Con los preparativos en marcha y la emoción de Kelce a flor de piel, el evento promete ser el acontecimiento social del año.

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