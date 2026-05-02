Taylor Swift revela el secreto detrás de la versión de 10 minutos de “All Too Well”

La versión de 10 minutos de “All Too Well”, de Taylor Swift, que forma parte de “Red (Taylor’s Version)” de 2021, se convirtió en un emblema para todos sus fans. Y, por primera vez, la estrella pop contó el secreto detrás de su exitosa canción.

En la entrevista, realizada por ser reconocida como una de las mejores compositoras estadounidenses por New York Times, contó que fue un desahogo sin estructura ni cohesión y que la escribió después de finalizar la gira de “Speak Now”, su tercer álbum.

Sin embargo, no nació para ser una canción y todo cambió porque un técnico de sonido sí logró grabar ese momento de desahogo de Swift, quien informó que estaba pasando un momento difícil a nivel emocional.

“Creo que mi madre o alguien se acercó al técnico de sonido y le preguntó: ‘¿Por casualidad grabaste algo de eso?’. Y él respondió: ‘Sí, lo hice'”, relató la artista.

Al escuchar la grabación, Swift percibió en ella “una catarsis de 10 minutos de intensa emoción”.

La cantante admitió que, de no ser por ese registro, la canción jamás habría visto la luz. “Me habría alejado de la situación si él no hubiera tenido una grabación”, confesó.

La versión original incluía secciones con un tono más directo y contenido más explícito, lo que la llevó posteriormente a reorganizar la estructura antes de su publicación inicial en 2012, en el primer álbum.

Restauración de la nueva versión

Años más tarde, al preparar “Red (Taylor’s Version)”, Swift se enfrentó a un desafío inesperado: recuperar la letra completa de aquella versión de 10 minutos.

"Estaba revisando diarios y encontrando pequeños fragmentos, y ya no tenía la versión original. Busqué en cajas fuertes para encontrar el CD, pero tuve que reconstruir la letra" Taylor Swift

La cantante calificó este proceso como el más extenuante de su carrera y que espera no volver a pasar una situación similar.

La versión definitiva de 10 minutos fue publicada en 2021 como parte de su proyecto de regrabaciones. El impacto fue tal que Swift dirigió un cortometraje basado en la canción, protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien, que recrea escenas asociadas al relato de la letra.

Este trabajo fue reconocido con el premio Grammy al mejor video musical en 2023, consolidando a “All Too Well” como una de las mejores canciones de la extensa discografía de Swift.

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