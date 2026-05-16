Taylor Swift y Travis Kelce son fotografiados en una cita romántica en Nueva York

La ciudad que nunca duerme fue testigo de una nueva muestra de amor entre Taylor Swift y su prometido, Travis Kelce. La cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs, ambos de 36 años, fueron captados en una romántica cita nocturna el viernes en Nueva York, en la antesala de su esperada boda, que según reportes se celebrará en julio.

La pareja no ocultó sus muestras de afecto mientras se dirigían al restaurante Or’esh, un exclusivo local de comida mediterránea. En las imágenes, Swift y Kelce caminaban de la mano, y en varias imágenes se puede ver a la intérprete de “Opalite” mirando a su futuro esposo con una expresión de evidente cariño.

Un vestuario estilo primaveral

Para la ocasión, Taylor Swift optó por un look fresco y elegante, acorde con la temporada. La artista lució un vestido largo floral con los hombros descubiertos, que combinó con zapatos de tacón beige de punta abierta.

Como complemento, añadió un collar de oro y un bolso de paja. En cuanto a su peinado, llevaba el cabello recogido hacia atrás, dejando que su característico flequillo enmarcara su rostro.

Por su parte, Travis Kelce también destacó con su atuendo. El tight end de los Chiefs optó por una camisa estampada de manga corta de la firma Marni, que combinó con unos elegantes pantalones negros de raya diplomática, demostrando que la pareja sabe cómo brillar tanto dentro como fuera de la cancha y los escenarios.

Una semana muy movida en la Gran Manzana

Esta salida es la cuarta vez que se ve a Swift en Nueva York en tan solo siete días. Antes de su cita del viernes con Kelce, la cantante ya había tenido una agenda social muy activa:

El jueves, Swift fue fotografiada cenando en Zero Bond, un club privado exclusivo para socios, luciendo una impecable blusa blanca de Stella McCartney con volantes.

El martes, celebró el 40 cumpleaños de su gran amiga, la actriz Lena Dunham, en el famoso restaurante italiano Via Carota en West Village. A la fiesta asistieron personalidades como Andrew Rannells, Emily Ratajkowski y el director Romain Gavras.

El lunes, la artista compartió una cena privada en The Eighty Six con sus padres, Scott y Andrea Swift, y su hermano Austin.

Seguir leyendo:

· El equipo legal de Taylor Swift tilda de “absurda” la demanda contra la cantante por infracción de marca

· Travis Kelce reveló lo que más le emociona de su boda con Taylor Swift

· Taylor Swift recurre a llamadas personales para invitar a sus amigos a su boda con Travis Kelce