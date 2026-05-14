Taylor Swift recurre a llamadas personales para invitar a sus amigos a su boda con Travis Kelce

A solo unos meses de su esperada boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, Taylor Swift decidió tomar cartas en el asunto de forma muy personal. Según informes de TMZ, la estrella del pop está llamando uno a uno a sus amigos para invitarlos directamente a la ceremonia, que se llevaría a cabo este verano.

“Entonces llama y dice: ‘Estás invitado a mi boda'”, dijo una fuente al medio de comunicación Esta forma íntima de comunicación buscaría, ante todo, evitar posibles filtraciones sobre los detalles del gran día.

Taylor Swift y Travis Kelce se han mostrado muy unidos desde el inicio de su relación.

Crédito: AP Photo/Frank Franklin II, File.

Mientras Swift realiza personalmente algunas de estas llamadas, el resto de la logística está a cargo de su equipo, y las fuentes le dijeron a TMZ que a los invitados de primer nivel que mantengan sus agendas de verano lo más flexibles posible.

¿Qué se sabe de la boda de Taylor Swift?

El mes pasado, se reveló que la pareja ya envió las invitaciones para reservar la fecha. La boda tendría lugar el 3 de julio en la ciudad de Nueva York, un cambio de planes significativo, ya que fuentes cercanas a Page Six habían indicado previamente que la celebración sería en Rhode Island durante el verano.

La futura novia, de 36 años, está volcando sus esfuerzos en mantener la boda en el más absoluto secreto, creando una cortina de humo para despistar a la prensa y a los seguidores. Mientras tanto, se ha confirmado que dos de sus mejores amigas, Selena Gomez y Gigi Hadid, formarán parte de su cortejo nupcial.

De hecho, Swift fue vista por última vez el martes por la noche en Nueva York luciendo, significativamente, un minivestido blanco de novia, alimentando aún más la expectación por lo que promete ser el enlace del año en el mundo del espectáculo.

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