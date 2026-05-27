Paul McCartney compara el impacto global de Taylor Swift con la Beatlemanía

Con casi siete décadas de trayectoria, el exintegrante de The Beatles, Paul McCartney, reconoce el éxito y el impacto global que hoy alcanzan artistas como Taylor Swift. Al referirse a su fama mundial, el compositor la comparó con la que vivió en la década de 1960, en el punto más alto de la Beatlemanía.

En una visita al programa de la BBC Radio, “Tracks of My Years”, el famoso de 83 años fue cuestionado sobre si tenía algún consejo para la intérprete de “Shake it Off” ante la ola de miradas que atrae a donde quiera que vaya.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Paul McCartney afirmó: “La fama mundial que tiene Taylor Swift y la que nosotros tuvimos. Pero no creo que ella necesite ningún consejo, para serte honesto”.

Ante la insistencia del periodista Vernon Kay, el famoso concedió con humor: “Si ella me lo pidiera, claro que sí (…) Soy como el hermano mayor de esa generación… o más bien el abuelo, en realidad”.

Y es que según su testimonio, su aprecio por Taylor Swift ha trascendido del ámbito profesional al personal debido a su convivencia en eventos organizados por su esposa Nancy Shevell y su hija, la diseñadora Stella McCartney.

“Muchas de esas chicas estuvieron en esta fiesta: estaba Taylor, estaba Billie Eilish, estaba Olivia Rodrigo, estaba Sabrina Carpenter. Son gente muy agradable. Son muy buenas”, precisó el reconocido músico.

Cabe mencionar que Paul McCartney no es el único artista que ha comparado el impacto de Taylor Swift con el que sostuvieron The Beatles en su apogeo. El cantante Billy Joel se dijo sorprendido gratamente tras asistir al Eras Tour en Tampa, Florida, en abril de 2023.

“Lo único con lo que puedo compararlo es con el fenómeno de la Beatlemanía”, declaró el pianista en entrevista con el diario The New York Times, en ese entonces.

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